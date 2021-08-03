Около 2 300 военнослужащих инфицированы коронавирусом

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 43 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 36,5 тысячи человек.

Кроме того, свыше 127 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 299 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи семисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Восемь военных лечатся у гражданских медиков. Еще 589 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 12 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся трое военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 65 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 256 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, свыше 318 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,4 тысячи пациентов, около 8, 6 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 38 887 человек.