Озвучены подробности о новых MacBook с Apple M1X

В Сеть просочились данные о новых ноутбуках от Apple. Как сообщает Gizmochina, в базе данных Евразийской экономической комиссии появились две модели под номерами A2442 и A2485.

Новые MacBook оснастят 12-ядерным чипсетом Apple M1X. Эксперты предполагают, что после их презентации можно ожидать выхода Mac Mini с M1X, а затем iMac и Mac Pro.

Что известно об обновленных MacBook? Они получат отличный от предшественников дизайн, 14-ти и 16-дюймовые mini-LED-дисплеи, магнитную зарядку MagSafe, несколько портов (в том числе HDMI), а также слот для SD-карты.

В продажу ноутбуки могут поступить уже в октябре.