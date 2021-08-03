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Озвучены подробности о новых MacBook с Apple M1X

Текст:   Виктория Чернышева
03.08.2021,  
15:25
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Сеть просочились данные о новых ноутбуках от Apple. Как сообщает Gizmochina, в базе данных Евразийской экономической комиссии появились две модели под номерами A2442 и A2485.

Новые MacBook оснастят 12-ядерным чипсетом Apple M1X. Эксперты предполагают, что после их презентации можно ожидать выхода Mac Mini с M1X, а затем iMac и Mac Pro.

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Что известно об обновленных MacBook? Они получат отличный от предшественников дизайн, 14-ти и 16-дюймовые mini-LED-дисплеи, магнитную зарядку MagSafe, несколько портов (в том числе HDMI), а также слот для SD-карты.

В продажу ноутбуки могут поступить уже в октябре.

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