Перед учеными, бизнесменами и туристами открылись заманчивые перспективы

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Как очищают Волгу с помощью ультрафиолета
И оно началось. Работы идут на средства федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".
В городе Октябрьске Самарской области заработали новые очистные сооружения. С их помощью ликвидировали сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу. Более 460 тысяч кубов ежегодно! Это все благодаря биологической, ультрафиолетовой и мембранной очистке. Подобные системы устанавливают в Москве, Санкт-Петербурге и очистных сооружениях крупных нефтехимических компаний. Для городов и районов, которые расположены около Волги, это первый опыт. А в мае в Новокуйбышевске начали реконструкцию давно устаревших очистных сооружений, которым более 35 лет.
Новые биологические очистные сооружения скоро появятся и в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана. Как признается глава поселения Зубейда Саттарова, прежняя система была установлена еще в 1960-е годы. "У нас идет активная жилая застройка, в результате очистные сооружения оказались в центре Кощакова, - рассказывает Зубейда. - Неприятный запах, устаревшее оборудование перестало справляться с нагрузкой. Мы обслуживаем и соседние населенные пункты. К нам ассенизаторские машины привозят жидкие бытовые отходы. Нам улыбнулась удача - попали в программу".
Мощность новых биологических очистных сооружений после ввода в эксплуатацию составит 400 кубометров воды в сутки. Строительство обошлось в 120 миллионов рублей. "Главная цель - улучшить качество очистки сточных вод до законодательного норматива", - пояснил замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов.
А в Ульяновске благодаря нацпроекту тоже идет реконструкция крупнейших в регионе очистных сооружений, обслуживающих всю правобережную часть города. "Здесь применяются самые современные технологии очистки", - сообщил "РГ" руководитель регионального министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан. И рассказал, что на 2023 год намечен старт второго этапа реконструкции комплекса биологической очистки.
Здесь будет установлена станция ультрафиолетового обеззараживания, которая позволит очищать сточные воды без использования хлора. Новая технология не наносит вреда Волге. За черту города выведут особо опасный объект - хлораторную установку.
И это будет уже не первая, а третья станция ультрафиолетового обеззараживания в регионе. Две первые установлены также по нацпроекту "Экология" в 2020 году на новых очистных сооружениях в Новоульяновске, а также на давно работающих в левобережье Ульяновска. Здесь тоже запланирована реконструкция, она начнется в следующем году.
Предстоит реконструкция и других очистных сооружений в селениях, расположенных на берегах рек Волжского бассейна. Сейчас по этим объектам ведутся проектные работы.
Справка "РГ"
Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология".
Одна из целей - к концу 2024 года в три раза снизить доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Предусмотрено и восстановление водных объектов низовьев Волги, например, обводнение реки Ахтуба.
Как нацпроекты помогают бизнесменам в регионах
Всю необходимую информацию о поддержке начинающих предпринимателей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предоставили в районном отделе торговли и предпринимательства. Например (и это действует по всей стране), можно получить субсидии, услуги по сертификации продукции. При желании - стать участником образовательных программ, посещать выставки-ярмарки и экспортные мероприятия. В этом бизнесменам активно помогают Корпорация МСП, региональные центры "Мой бизнес", центры инжиниринга, инноваций, экспортные центры.
Житель Улан-Удэ Никита Семенов этом году обучался по программе "Азбука предпринимателя", организованной в рамках нацпроекта. По ходу занятий Никита за пять дней написал бизнес-план и зарегистрировал свое дело. "Без помощи центра "Мой бизнес" я не управился бы так быстро. К тому же узнал, как оформлять документацию, общаться с налоговиками, подбирать кадры", - рассказал Никита "РГ". Он планирует выпускать полуфабрикаты - для начала пельмени и позы. За три года "Азбуку предпринимателя" в Бурятии изучали более ста человек, и многие из них сейчас успешно развивают свое дело.
Как и жительница Самары Алла Ковалик. Находясь в декретном отпуске, она создала домашнюю мастерскую "Морковки из духовки" по изготовлению игрушек из полимерной глины. Фрукты и овощи - будто настоящие. Решение стать самозанятой Алла Ковалик приняла сразу же, как узнала о новом налоговом режиме.
"Хочу работать, не опасаясь проверок и штрафов, - говорит она. - Очень радует возможность бесплатного обучения. Сейчас я участвую в курсе "Шаг к бизнесу". Еще один бонус статуса самозанятого - скидки, которые предоставляют многие частные компании. Например, курьерскую доставку даже мои клиенты в других городах могут оформить почти за половину обычного тарифа". Самозанятые в Самарской области мерами господдержки пользуются весьма активно.
А Владимирская кондитерская фабрика "Круаж" благодаря нацпроекту получила кредит под четыре процента годовых. Миллион рублей на приобретение оборудования для развития производства. Сейчас кондитеры ведут переговоры с федеральными торговыми сетями о продаже своей продукции в других регионах. "В трудную минуту или для реализации проекта такое льготное кредитование очень выручает", - подчеркивает директор компании Станислав Кройтор.
Поезда в России превратили в отели на рельсах
Например, по Золотому кольцу. Первый поезд, запущенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", недавно пришел в Кострому. Два вагона, стилизованных под старину, тащил паровоз! Построенные в 1950-х годах локомотивы этой серии прозвали "генералами" - за широкие полосы на бортах, как лампасы. Услуги старой машины понадобились вновь.
"Туризм - это впечатления. Здесь они начинаются до посадки в вагон. Человек стоит на перроне, видит дым, слышит звук подходящего паровоза", - рассказала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. На маршруте - девять городов.
А Тула стала частью другого уникального маршрута - императорского. Здесь много культурно-исторических объектов, связанных с августейшей фамилией Романовых. Например, посещение Тульского оружейного завода было важнейшей частью визитов представителей императорской семьи. Стартовав в Петербурге, турист проедет с пересадками через Москву, Казань, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень до Новосибирска. Сможет побывать в Тобольске и Алапаевске, сыгравших роковую роль в судьбе династии.
Фишка - брендированные вагоны. В них, конечно, нет имперской роскоши, но все, необходимое современному человеку, есть. В салоне - мягкие кресла с откидными столиками, персональные розетки, видеомониторы, система микроклимата. Подключившись к аудиогиду под подлокотником, можно выбрать язык (русский, английский, китайский) и узнать историю Дома Романовых. Полное погружение в прошлое обеспечивает стилизованная фотозона с костюмами.
По словам заместителя гендиректора Свердловской пригородной компании Сергея Дубовицкого, брендированный вагон для участка Екатеринбург - Алапаевск приобретен в лизинг при поддержке правительства Свердловской области. В нем 44 сидячих места и купе для маломобильного туриста с сопровождающим. Если пассажиропоток окажется высоким, компания, которая уже ездит по "Императорскому маршруту" от Тюмени до Тобольска, готова обсуждать покупку второго вагона.
В метро Петербурга начал курсировать поезд, посвященный нацпроектам
Тематический состав отныне курсирует по первой линии. Поезд состоит из восьми вагонов разного цвета. В них - рассказы о десяти направлениях: от здоровья и культуры до новых технологий, создания собственного дела. Есть ссылки на сайты, где можно получить новые данные. Есть и куар-коды, они подскажут, как воспользоваться возможностями, которые дают нацпроекты.
Корреспонденты "РГ" прошли по этим вагонам. И начали с нацпроекта "Здравоохранение". Узнали, как развивается медицина. Несколько раз прочитали о признаках инсульта, когда надо срочно вызвать скорую помощь. Это важно знать! Потом были тесты.
Их можно пройти между остановками. Например, на риск возникновения рака молочной железы. Но более всего, как мы отметили, пассажирам понравился тест на проверку зрения. И сообщение, что денег, сэкономленных на сигаретах за год, хватит на 9 билетов на самолет и 189 - в кино.
В вагоне, посвященном семье и городской среде, есть вся необходимая информация о госпомощи семье, в том числе о маткапитале и бесплатном ЭКО. Что касается города, то вы можете внести (уже во время поездки) предложения по благоустройству. Это действует нацпроект "Жилье и городская среда". В 2020 году уже благоустроили 12 тысяч общественных территорий и дворов.
В вагоне нацпроекта "Цифровая экономика" есть пошаговая инструкция, как защитить ребенка от влияния негативного контента в интернете, как обезопасить свои персональные данные или же как получить грант на свой ИТ-стартап. Между прочим, к 2024 году прием в вузы на ИТ-специальности возрастет с 60 тысяч человек до 120 тысяч. Очень полезны вагоны, в которых рассказывается о портале "Госуслуги", о господдержке предпринимательства.
Ну а самый яркий вагон, на наш взгляд, получился о нацпроекте "Экология". Здесь и редкие виды животных, и все данные по сбору и переработке вторсырья, и информация о волонтерских программах.
Корреспонденты "РГ" убедились: информация, предлагаемая в тематическом поезде, повседневно нужная. И чем более ярко она подана, чем больше картинок, тестов - тем больше она привлекает взгляд.
Сама идея появления тематических поездов - не новинка для Петербурга. Уже шесть лет здесь появляются ярко оформленные составы, знакомящие пассажиров с историей, искусством, литературой. И это пользуется большим спросом.
Новый "АИСТ" поднимется в космос и наладит интернет
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева представил на МАКСе макет перспективного космического аппарата "АИСТ-3". Он продолжает линейку малых спутников, созданных в сотрудничестве ученых вуза и инженеров самарского ракетно-космического центра "Прогресс".
"Многолетний опыт работы на орбите малых космических аппаратов семейства "АИСТ" первого и второго поколений подтвердил обоснованность принятых конструктивных решений, - говорит доцент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко. - И доказал, что "АИСТ" - надежная и универсальная платформа. На ее базе можно создать линейку недорогих аппаратов для решения широкого спектра задач".
"АИСТ" третьего поколения почти вдвое легче предшественников. Он станет основой для серии малых космических спутников, с помощью которых будут мониторить земную поверхность и проводить эксперименты в космосе, смогут обеспечить широкополосный доступ в сети интернет. Платформу оснастят установкой на "зеленом" топливе. При массе 225 килограммов спутник сможет "взять на борт" до 100 килограммов полезной нагрузки.
Помимо малых космических аппаратов в экспозиции Самарского университета на авиасалоне были представлены и другие разработки в сфере аэрокосмических технологий. Например, беспилотный аэромобильный лабораторный комплекс. В автономном режиме он может облетать территорию по заданному маршруту, оперативно анализировать состояние атмосферы и тут же сообщать результаты в центр управления. Основа комплекса - компактный газохроматограф, разработанный на кафедре химии. Он крепится на коптер, созданный в Центре беспилотных систем.
Донские ученые разработали новую радиолокационную систему-имитатор ложных целей, которая предназначена для использования в качестве маяков в аэронавигации и скрытой идентификации "свой-чужой". Модель впервые была представлена на авиасалоне МАКС-2021.
Ученые Южного федерального университета работали над совершенствованием систем связи и радиолокации, в том числе - и малогабаритных антенн с высоким уровнем коэффициента усиления. В качестве одного из элементов построения сверхширокополосных фазированных антенных решеток использовали антенну Вивальди.
"Предлагаемая конструкция позволяет сократить количество СВЧ-материала, необходимого для производства излучателей антенной решетки, не менее чем на 29 процентов, - сообщил доктор технических наук, профессор Юрий Юханов. - Попутно упрощается конструкция несущих элементов антенной решетки за счет снижения массы как самих излучателей, так и вспомогательных частей".
Что же такое имитатор ложных целей? Он представляет собой макет антенной решетки Ван Атта с подключенным к ней блоком управления отраженным сигналом. "Такая разработка позволит управлять характеристиками рассеяния, изменяя частотный спектр и уровень отраженных сигналов, имитируя различные объекты", - отметил старший научный сотрудник Южного федерального университета Илья Мерглодов.
И пояснил: это устройство можно использовать в системах скрытой связи и в качестве маяков в аэронавигации - для скрытой идентификации свой-чужой. Ложные воздушные цели могут иметь намного большую эффективную площадь рассеивания и другие сигнатуры, чем истинная цель.
Радары противника воспринимают имитаторы как цели другого класса, движущиеся в различных направлениях, с разными скоростями и ускорениями. В итоге ракетные установки ПВО противника не получают необходимые целеуказания, бездействуют или бьют по ложным целям.
В регионах прошли спартакиады в рамках проекта "Спорт - норма жизни"
Этим летом дети и в других регионах тоже участвуют в спартакиадах, организованных в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В них участвуют дворовые команды.
На Ямале видов спорта в состязаниях было чуть меньше, чем в больших Олимпийских стартах. Уже состоялись легкоатлетическая и комбинированная эстафеты, турнир по мини-футболу, волейбольные матчи. Впереди - флорбол, настольный теннис, дартс, городки, стритбол, соревнования по спортивному туризму.
Все, что нужно для участия в спартакиаде - собрать дворовую команду и обратиться в городской центр развития физкультуры и спорта. Сотни подростков получили возможность состязаться на лучших спортивных площадках города. "С нетерпением ждали спартакиаду. Многие из-за пандемии остались в городе, - говорит юный спортсмен по спортивному туризму Дима Сергеев. Надеюсь, возьмем первое место!"
"Наша задача, - пояснил глава Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич, - сделать каникулы увлекательными, чтобы дети смогли соревноваться, развивать себя".
А в Чечне с начала года прошло уже несколько таких турниров. В Грозном прошли соревнования по перетягиванию каната среди юношей 15-17 лет, посвященные Дню чеченского языка. "Такие турниры объединяют подростков в стремлении достичь общей цели", - заметил ответственный за проведение турнира Майрбек Мацаев.
А в Ножай-Юртовском районе прошла спортивная эстафета "Веселые старты" для детей 11-13 лет на площадке спортивного комплекса военно-патриотического клуба "Ахмат-Беной" села Байтарки.
Увлекательным было и футбольное первенство среди юношей 12-14 лет. В нем участвовали более 50 спортсменов из станиц Наурская, Ищерская, Николаевская и села Алпатово. Как отметил тренер по футболу детско-юношеской спортивной школы N 10 из Наурской Рашид Абдулаев, в Чечне спорт является одним из главных мотиваторов для молодежи развиваться и совершенствоваться.