Поезда в России превратили в отели на рельсах

Романтикам, которые любят проводить время в пути, повезло. Теперь они смогут увидеть страну, путешествуя по железной дороге. Поезда превратили в отели на рельсах. Туры под стук колес подходят и для длительного путешествия, и для отдыха в выходной день. Так куда можно отправиться?

Например, по Золотому кольцу. Первый поезд, запущенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", недавно пришел в Кострому. Два вагона, стилизованных под старину, тащил паровоз! Построенные в 1950-х годах локомотивы этой серии прозвали "генералами" - за широкие полосы на бортах, как лампасы. Услуги старой машины понадобились вновь.

"Туризм - это впечатления. Здесь они начинаются до посадки в вагон. Человек стоит на перроне, видит дым, слышит звук подходящего паровоза", - рассказала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. На маршруте - девять городов.

А Тула стала частью другого уникального маршрута - императорского. Здесь много культурно-исторических объектов, связанных с августейшей фамилией Романовых. Например, посещение Тульского оружейного завода было важнейшей частью визитов представителей императорской семьи. Стартовав в Петербурге, турист проедет с пересадками через Москву, Казань, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень до Новосибирска. Сможет побывать в Тобольске и Алапаевске, сыгравших роковую роль в судьбе династии.

Фишка - брендированные вагоны. В них, конечно, нет имперской роскоши, но все, необходимое современному человеку, есть. В салоне - мягкие кресла с откидными столиками, персональные розетки, видеомониторы, система микроклимата. Подключившись к аудиогиду под подлокотником, можно выбрать язык (русский, английский, китайский) и узнать историю Дома Романовых. Полное погружение в прошлое обеспечивает стилизованная фотозона с костюмами.

По словам заместителя гендиректора Свердловской пригородной компании Сергея Дубовицкого, брендированный вагон для участка Екатеринбург - Алапаевск приобретен в лизинг при поддержке правительства Свердловской области. В нем 44 сидячих места и купе для маломобильного туриста с сопровождающим. Если пассажиропоток окажется высоким, компания, которая уже ездит по "Императорскому маршруту" от Тюмени до Тобольска, готова обсуждать покупку второго вагона.