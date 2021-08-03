Появился трейлер карантинной комедии с Джеймсом МакЭвоем "Вместе"

Фото: youtube.com/ Bleecker Street
В интернете выложен фильм карантинной комедии "Вместе" (Together) трижды номинанта "Оскара", англичанина Стивена Долдри ("Часы", "Чтец", "Билли Эллиот", "Жутко громко и запредельно близко").
В центре внимания - супруги, застрявшие на карантине и вынужденные переосмысливать свои отношения, решая накопившиеся за долги годы совместной жизни проблемы.
В главных ролях - Джеймс МакЭвой и ирландская актриса Шэрон Хорган ("Ночные игры").
Американская премьера - 27 августа. О российской пока информации нет.