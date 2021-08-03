Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной

Правоохранители Испании и Португалии провели совместную операцию, в результате которой задержали банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной, сообщает "Газета.ру".

Также полицейские задержали мужчин 26 и 60 лет. Все задержанные - испанцы. Группировка поставляла кокаин из Латинской Америки.

По данным полиции, банда нанимала других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков. Преступная группа действовала под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, там ее участники и были задержаны. При обыске был найден контейнер с кокаином, всего изъято 15 килограммов наркотиков.