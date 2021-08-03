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03.08.2021 16:46
Рубрика: Власть

Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета

Текст: Татьяна Замахина

Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета для граждан в три раза - до 360 тыс. рублей. Поправки сопровождает отрицательный отзыв правительства РФ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В пояснительной записке авторы указали, что предельная сумма социального налогового вычета по НДФЛ была установлена десять лет назад и составляет 120 тыс. рублей из расчета на год. Сейчас граждане имеют возможность возместить 13% от этой суммы из трат на обучение, медицинские услуги, дополнительные взносы на накопительную пенсию, а с недавних спор и занятия спортом. То есть речь о 15,6 тыс. рублей в год. Принятие законопроекта позволит гражданам возвращать 46,8 тыс. рублей из уплаченного ими НДФЛ за налоговый период.

Правительство РФ не поддержало законопроект, отметив, что авторы не просчитали, сколько от этого потеряют региональные и муниципальные бюджеты, а также не назвали источники компенсации.

Власть Работа власти Правительство Налоговые вычеты

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