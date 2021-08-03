Правительство выделило млрд рублей на закупку контейнеров для мусора

На приобретение 70 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов для российских регионов правительство выделило 1 млрд рублей. Постановление, котором устанавливаются правила предоставления субвенции на эти цели, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Получить финансирование на закупку контейнеров смогут только те регионы, в которых утверждены территориальная схема обращения с отходами и порядок раздельного накопления твердых коммунальных отходов, уточнили в пресс-службе Минприроды. Кроме того, для получателей субсидии есть еще одно требование - они должны иметь собственные объекты обработки отходов полного цикла, в который входит доставка, сортировка и переработка. Если же таких предприятий на территории региона нет, от него могут принять гарантию, что до конца года они будут созданы.

Для создание экономики замкнутого цикла надо увеличить количество вовлеченного в оборот вторсырья, сказал глава Минприроды Александр Козлов. Чтобы это могло стать реальностью, рядом с домами должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов. Устранение дефицита емкостей для разделения отходов поддержит региональные предприятия переработки отходов, считает министр.