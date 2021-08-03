Предлагается запретить соцсетям показывать подросткам запрещенный контент

В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект, прописывающий работу рекомендательных сервисов в интернете. Проще говоря, соцсетям запретят показывать детям запрещенный контент. В том числе - пропаганду гомосексуализма, рекламу алкоголя и тому подобное.

Сегодня дети, едва переступив порог Сети, могут тут же стать объектами управления со стороны специальных программ. Фото: Олеся Курпяева

В целом предлагается ввести контроль за использованием IT-компаниями рекомендательных сервисов: специальных программ, в том числе искусственного интеллекта, подбирающих для каждого конкретного человека набор информации, которая ему будет показана.

С идеей урегулировать использование рекомендательных сервисов выступила комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. Соответствующие предложения были направлены в Совет Федерации, Госдуму и минцифры и, по данным "РГ", нашли поддержку.

Никто не замечал, что если вбить в поисковую строку "березовый веник", то вас неделю будет донимать реклама бань и саун. А после некоторых запросов, сделанных под горячую руку, потом месяц стыдно показывать компьютер друзьям и знакомым. Потому что и сам-то краснеешь, глядя в экран. А каково будет им?

Вот это и есть работа рекомендательных сервисов, так называемой "умной ленты", а в реальности - глупой и назойливой. Поймав вас один раз на каком-нибудь минутном интересе, она потом долго не отстанет и будет показывать и показывать то, что вам давно уже не интересно.

"Сегодня в мировой практике, в том числе и в России, отсутствует какое-либо специальное регулирование деятельности рекомендательных сервисов, - говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Александр Журавлев. - Существует только ограниченный набор общих норм. Тем не менее во всем мире наблюдается резкий рост использования количества рекомендательных сервисов, применяющих алгоритмы".

По его словам, рекомендательные сервисы позволяют формировать персональное информационное поле, создавать локальную информационную и потребительскую картину для конкретного пользователя. Тем самым они являются эффективным инструментом социальной инженерии. Иными словами, с помощью таких сервисов нами можно управлять. Откуда наши подростки узнают, что такое хорошо и что такое плохо? Зачастую - из информационной ленты, составленной такими вот программами.

"Знание алгоритмов позволяет компаниям в определенные моменты времени искусственно создавать аномальный интерес к товарам и услугам или информации определенного рода", - говорит Александр Журавлев.

Яркий пример - это один известный сайт бронирования гостиниц, который ФАС уже неоднократно штрафовала за соответствующие нарушения: сервис скрывал более выгодные предложения и выдавал другие, менее выгодные и по более высокой цене.

Представители московского отделения АЮР предлагают на первом этапе внести изменения, направленные на ограничение влияния рекомендательных сервисов при распространении информации среди детей. В том числе обязать соцсети блокировать тот контент, который запрещено показывать несовершеннолетним. На втором этапе планируется расширить введенное регулирование на все сферы деятельности систем рекомендаций:

"Важно, чтобы операторы рекомендательных сервисов доступно объясняли пользователям принципы их работы (например, это делает Facebook), тем самым обеспечивая принцип прозрачности, - поясняет Александр Журавлев. - При появлении рекомендаций товаров, работ или услуг их следует маркировать как рекламу. В случае, если пользователь не хочет использовать рекомендательный сервис, то следует предоставить право отключать алгоритмы, при этом сохраняя доступность самого сервиса. Также при использовании сервисов необходим контроль за использованием алгоритмов для продвижения противоправного контента и товаров".

Приемы социальной инженерии позволяют манипулировать каждым конкретным пользователем социальных сетей

Первый вопрос, который может возникнуть: а реально ли взять под контроль такие программы, многие из которых, как уверяют разработчики, являются черными ящиками, в которые, мол, даже их создатели не в силах заглянуть?

Сторонники инициативы уверены, что идея осуществима. Искусственный интеллект не дурак, заставить его уважать законы гораздо проще, чем сделать законопослушными некоторых людей.

А для того чтобы у создателей не возникало соблазна списывать все на якобы неподвластный черный ящик, предлагается создать механизм регулярного общественного наблюдения и контроля работы алгоритмов.

"Целесообразно создание института специально уполномоченных в данной сфере сотрудников компаний - "офицеров", - говорится в предложениях. - В их задачи должно входить обеспечение соблюдения законодательства владельцами рекомендательных сервисов, мониторинг и выявление аномалий в деятельности сервисов (взрывной вывод в топ материалов), взаимодействие с регуляторами. Сертификация "офицеров" может быть реализована на базе отраслевых некоммерческих организаций, а контроль их деятельности - как отраслевой организацией, так и Роскомнадзором или иными уполномоченными органами. Проводимый на регулярной основе аудит должен подтверждать соответствие сервиса требованиям законодательства".