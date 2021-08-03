Президент Сербии согласился пройти проверку на полиграфе

Президент Сербии Александр Вучич готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать отсутствие связей с преступным сообществом. Как сообщает сербская газета "Вечерние новости", это решение Вучича связано с иском, который против него подал один из ближайших соратников Милош Вучевич. Этот иск направлен на возбуждение уголовного дела против сербского президента и главы МВД по обвинению в связях с преступным миром. При этом, как пояснил сам Вучевич, истинная цель иска состоит в том, чтобы доказать невиновность Вучича в связях с мафией, а именно с мафиозным кланом Беливука-Мильковича.

"Я готов пройти проверку на полиграфе", - заявил Александр Вучич, добавив, что готов пойти на это унижение ради установления истины. Дело в том, что один из арестованных ранее лидеров преступной группировки Велько Беливук на одном из допросов заявил, что якобы не раз контактировал с президентом Сербии и даже получал от него некие задания.

Именно для того, чтобы доказать лживость заявлений мафиози и примкнувших к ним оппозиционным политиков и СМИ, Вучевич и оформил иск к Вучичу и министру МВД Сербии Александру Вулину. К иску приложены публикации в СМИ, а также ряд заявлений политиков, обвинивших руководство страны в связях с мафией. "Я верю в правосудие и в то, что правоохранители выяснят, как было дело на самом деле", - подчеркнул Вучевич.