Путин обсудил с президентом Боливии COVID и поставки "Спутника V"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Боливии Луисом Арте, сообщили в пресс-службе Кремля. Темами беседы двух лидеров стали борьба с коронавирусом и поставки в южноамериканскую страну российской вакцины. Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - подчеркнули в Кремле.

Собеседники выразили удовлетворение "поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную", отмечается в сообщении пресс-службы российского президента.