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03.08.2021 12:12
Рубрика: Общество

Работы с модулем "Наука" в открытом космосе запланированы на 2 и 8 сентября

Текст: Наталия Ячменникова

На борту МКС в активном режиме продолжается интеграция многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с российским сегментом станции. Работы очень много. Прежде всего космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров будут проводить работы по разгрузке модуля и демонтажу прибывшего оборудования. Модуль напичкан грузами под завязку.

Фото: @novitskiy_is/instagram.com
Космонавты перешли на борт нового российского модуля "Наука"

Кроме того, как сообщает Роскосмос, на 2 и 8 сентября запланированы первые выходы наших космонавтов в открытый космос для интеграции модуля на внешней стороне МКС. Сама интеграция "Науки" в состав станции займет более полугода и потребует около десяти выходов за борт станции. Предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Следующей операцией, связанной с модулем "Наука", станет перестыковка пилотируемого корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), отстыковка корабля от модуля "Рассвет" и стыковка с "Наукой" запланированы на 28 сентября ."Перепарковка" нужна для того, чтобы освободить стыковочный узел для очередного корабля "Союз МС-19", запуск которого намечен на 5 октября.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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