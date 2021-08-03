Realme представила магнитную беспроводную зарядку для Android-смартфонов

Realme представила первую магнитную беспроводную зарядку для Android-устройств - MagDart. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

Мощность беспроводной зарядки составила 50 Вт. Она оснащена активной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает температуру на нужном уровне с помощью вентилятора. Вентилятор предназначен для отведения тепла.

О стоимости устройства пока не сообщается. Кроме магнитной беспроводной зарядки на 50 Вт пользователи могут выбрать зарядку на 15 Вт, ее толщина - 3,9 мм. Цена этой модели также пока не объявлена.

По сути, MagDart - аналог MagSafe от компании Apple. Магнитная беспроводная зарядка была показана в прошлом году. В настоящий момент ее стоимость составляет 3 990 рублей.