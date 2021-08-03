Черноземье увеличило экспорт продовольствия

Экспорт продовольствия из регионов Черноземья показал рост по сравнению с прошлым годом: ряд отраслей значительно увеличил показатели, при этом производители продуктов питания не намерены останавливаться на достигнутом. Для многих увеличение объемов производства целиком и полностью зависит от поставок на мировой рынок, поэтому они стремятся использовать новые инструменты для расширения поставок, выходить на электронные торговые площадки, участвовать в международных выставках и объединяться для сокращения издержек на логистику и презентации.

Пандемия как катализатор

Экспорт продовольственных товаров стал драйвером этого направления как для традиционно сельскохозяйственных регионов страны, так и тех, где производство продуктов питания не считали своей специализацией никогда. Однако после того, как российское мясо, масло, кондитерские изделия и прочие товары насытили собственный рынок, а производители заявили о возможностях роста объемов продовольствия, интерес к отечественным продуктам за рубежом стремительно возрос. На одной из тематических конференций заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин отметил, что к 2030 году российский агропромышленный комплекс намерен увеличить отечественный агроэкспорт до 47 миллиардов долларов вместо прошлогодних 29,5 миллиарда долларов.

- Известно, что легче расти от низкой базы, чем улучшать свои позиции, являясь одним из мировых лидеров, поэтому российскому АПК предстоит решительно перейти к качественному росту, в том числе путем значительно более широкого применения аналитических продуктов, а также других передовых технологий и инструментов, - отметил Сергей Левин.

Замминистра также подчеркнул, что необходимо усиливать позиции российских компаний за рубежом, позиционируя отечественные продукты в качестве узнаваемых национальных брендов.

Липецкие аграрии в первом полугодии нарастили экспорт на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В профильном управлении обратили внимание на то, что механизмы государственного таможенного регулирования, установленные в качестве ограничителей экспортно ориентированной продукции - зерновых и семян масличных культур, - не стали для отрасли значительным препятствием.

Врио руководителя департамента экономразвития Белгородской области Дмитрий Гладский также констатировал, что показатели экспорта в 2020-м практически равны данным за предыдущий, вполне благоприятный год.

- Экспорт в Белгородской области в 2020 году сохранился на уровне предыдущего года и составил 3,2 миллиарда долларов США, импорт составил 1,4 миллиарда долларов, - отметил он. - А за пять месяцев нынешнего года наблюдается увеличение объемов экспорта Белгородской области на 57 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он уже составил 1,9 миллиарда долларов, превысив импорт в три раза.

Он озвучил задачу нарастить объемы экспорта до пяти миллиардов долларов к 2024 году, и эксперты отметили, что поставки продовольствия станут одним из ключевых направлений.

Сладкие перспективы

Примечательно, что отечественные аграрии выбирают для экспорта продукты с высокой добавленной стоимостью, отмечая, что ради выгоды стоит работать над их качеством, а также направлять массу усилий на стандартизацию и сертификацию.

Так, помимо традиционной востребованности российского зерна, экспортировать которое могут не все агропромышленные регионы страны, зарубежные партнеры рассчитывают на поставки отечественных масел. Липецкая область с начала года нарастила объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла в пять раз по сравнению с предыдущим годом и по-прежнему входит в десятку ведущих экспортеров этого продукта в стране. Однако для этого необходимо было принять решение о выходе на мировой рынок, насытив собственный.

- В области уже давно делается ставка на масличные культуры, - отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. - И если раньше в регионе они практически не выращивались, то теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области.

Олег Долгих подчеркивает, что масличные - высокомаржинальные культуры. И аграрии делают все возможное, чтобы производить их максимально эффективно: к примеру, присматриваются к совершенно новым сортам.

- Недавно в конкурсное сортоиспытание был передан первый сорт сои, созданный на липецкой земле, - отмечает он.

Агрохолдинги готовы пользоваться как проверенными, так и новыми инструментами увеличения экспорта

Предпосылки для позитивных трендов в экспорте масел складывались здесь не один год, и это, по словам экспертов, стоит учесть начинающим производителям. Ведь тот же масложировой кластер в Липецкой области представлен не только сельскохозяйственными, но и перерабатывающими предприятиями, пул которых продолжит пополняться. В будущем году в регионе намерены запустить два завода - по переработке рапса и сои. А уже переработчики, в свою очередь, ориентируются на потребности зарубежных покупателей масел, их стандарты и нюансы качественных показателей. Ведь, как показывает практика, просто предложить на внешнем рынке то, что производят в России, - далеко не залог успеха. И если у крупных предприятий есть возможность перестраивать производственные мощности в угоду заграничному потребителю, то у малого и среднего бизнеса с этим дела обстоят гораздо сложнее.

Для малого бизнеса открываются и необычные экспортные перспективы. Так, руководитель венгерской компании Ференц Такач приезжал в Курскую область с целью наладить поставки курского меда в 35 стран мира. На встрече с местными пчеловодами в Торгово-промышленной палате он заявил о намерении создать в регионе предприятие по закупке сладкого продукта. К этой теме здесь пообещали вернуться в сезон массового сбора меда, когда станет понятна цена литра сладкого продукта.

Мясные правила

В Курской области ежегодный рост объемов производства мяса и расширение мощностей по его переработке создали предпосылки и для увеличения объема экспорта. На заседании совета по улучшению инвестиционного климата прозвучало, что к 2025 году несырьевой неэнергетический экспорт планируется увеличить на четверть, а мясо и субпродукты займут в этом объеме весомую долю.

На Белгородчине, где производят свыше 1,7 миллиона тонн мяса в год, тенденция к росту экспорта этой продукции насчитывает несколько лет, при этом местные производители продолжают увеличивать объемы поставок и расширять географию, все же признавая: некоторые рынки остаются закрытыми для российской продукции до сих пор.

Так, в компании "Агро-Белогорье", удвоив экспорт мяса за первое полугодие, назвали экспорт приоритетным направлением развития всего агрохолдинга.

- Дальнейшее увеличение объемов продаж будет обеспечиваться не только путем расширения рынков сбыта, но и за счет развития ассортимента, - отмечает генеральный директор ООО "Торговый дом Агро-Белогорье" Олеся Дмитрова. - Если в прошлом году холдинг экспортировал порядка 10 наименований из субпродуктовой линейки, то в этом году - уже 22 вида продукции. В прежние годы основным зарубежным рынком для компании был Гонконг, а за прошедшие шесть месяцев более 80 процентов от общего объема экспорта отправлено во Вьетнам.

Совсем недавно мясо белгородских производителей стало активно продаваться на рынке Казахстана, причем туда отправляют не только субпродукты, но и полуфабрикаты. Пока для свиноводческих агрохолдингов закрыт один из наиболее перспективных рынков сбыта - китайский, однако в это время прорабатываются перспективы поставок в Сингапур, Южную Корею и на Филиппины.

Азиатский потребитель требователен: для него белгородским производителям субпродуктов пришлось специально разрабатывать линейку с фиксированным весом, а также делать все возможное для того, чтобы срок годности замороженной продукции вырос до полутора лет.

Впрочем, как отмечают эксперты, зарубежный рынок сложен в принципе. Ведь те же африканские страны, куда, кстати, тоже оправляется белгородская свинина, не только требуют соблюдать собственные особенные стандарты, зачастую обусловленные религиозными нюансами, но и выставляют довольно высокие ввозные пошлины.

Так или иначе, агрохолдинги готовы пользоваться как проверенными, так и новыми инструментами для увеличения экспорта, ведь потребности в мясе внутри страны закрыты.

Прямая речь

Наталья Минаева, директор по региональному проекту Российского экспортного центра:

- Для развития экспорта есть такие прикладные инструменты, как электронные торговые площадки. Пандемия нас привела к тому, что без этого инструмента теперь нельзя. Такой формат продаж в тренде, и мы работаем более чем с 80 электронными площадками. И не стоит забывать о том, что существуют как международные, так и внутристрановые площадки. К примеру, если выйти на площадку Китая, можно получить очень широкий рынок сбыта. И хотя это очень сложно, меры поддержки экспорта в регионах помогают в этом.