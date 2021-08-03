Земля наших городов щедро пропитана собачьими отходами. Даже около детских площадок. Уже и закон принят, который обязывает хозяев убирать за своими любимцами. Не убирают. Собкоры "РГ" разбирались, почему. Дело не только в эстетике. Все это собачье добро опасно для здоровья человека. А если учесть, что одна средняя собака производит его по 40 килограммов в год (крупная - 80), можно представить масштаб бедствия.

Собака - не только развлечение, но и большая ответственность перед теми, кто рядом. Фото: Gettyimages

"Домашние собаки способны передать человеку более 28 инфекционных заболеваний - прямым путем или опосредованно", - сообщила "РГ" врач-терапевт, инфекционист, преподаватель-ассистент кафедры инфекционных болезней Воронежского медуниверситета имени Н. Бурденко Лариса Чернышова. Не все, конечно, через отходы, а если пес здоров, то и опасаться не надо. Вот только 100-процентную гарантию вам никто не даст. Да и вляпаться можно - тоже неприятно.

"Так или иначе, собачьи фекалии на улицах города неприемлемы. Нужно продвигать в массы этикет собачника, - настаивает кинолог-зоопсихолог Анна Морозова. - У себя в сервисе выгула собак мы стараемся это делать. Наши сотрудники водят питомцев строго в разрешенные места и убирают за ними". Права зоопсихолог: собака - не только развлечение, но и большая ответственность перед теми, кто рядом.

По закону хозяева домашних животных обязаны убирать их фекалии в лифтах, коридорах, во дворах и на улице. Но, как показала проверка на местах, в большинстве регионов никакого надзора за выгулом собак нет. Все на совести хозяев. А если ее нет?

"Есть люди, которые берут с собой кулек, сразу убирают, - говорит жительница Волгограда Галина Мерзлякова. - Но чаще этого не делают". Нашу собеседницу очень вдохновил опыт Израиля. В Тель-Авиве владельцы собак обязаны регистрировать своих питомцев в специальной базе данных. Городские власти собирают образцы ДНК псов, дабы иметь возможность штрафовать их хозяев, не убирающих за ними на улице.

В Воронежской области с 2010 года действует закон: собак можно выгуливать только на специальных площадках. Но их как не было 11 лет назад, так и нет

К сожалению, в России такие схемы пока невозможны, считает создатель проекта DogPaket из Санкт-Петербурга Дмитрий Ильковский. По его данным, в городе за собакой убирает лишь каждый десятый горожанин. Проблема есть. "Но в России далеко не все собаководы оформляют даже ветеринарные паспорта. А если данных нарушителя нет, то его и не найдешь". По мнению Дмитрия, "наше будущее за дог-пакетами". С 2007 года он занимается раздачей их управляющим компаниям, общественным объединениям, людям на улицах. Есть у него и небольшой бизнес по продаже пакетов, поскольку он считает, что в перспективе их должен покупать хозяин собаки.

Другое дело - для таких пакетов нужны и специальные урны, ведь их нельзя выбрасывать вместе с другим мусором. Но они пока в городе не прижились.

Мэрия Новосибирска пошла другим путем: выпустила постановление, где обозначила допустимые для выгула собак места. Их оказалось крайне мало, считают горожане. И потребовали от властей оборудовать для псов площадки. Но на весь полуторамиллионный город их всего около двух десятков. И как следствие - соблюдать правила постановления мэрии крайне затруднительно.

В Воронежской области еще с 2010 года действует закон, по которому владельцы собак в городах могут выгуливать их только на специальных площадках. При этом экскременты своих питомцев они обязаны убирать. Собачьих площадок, естественно, как не было 11 лет назад, так и нет. Так что с собаками гуляют по тротуарам и школьным стадионам. Там же животные и справляют нужду.

Примерно такая же проблема и в Нижегородской области. Площадки здесь стали оборудовать еще два года назад. Но их тоже мало. По словам администратора нижегородского благотворительного фонда "Сострадание НН" Виктории Маркушиной, например, в Московском районе, где живут более 120 тысяч человек, их всего две. Да и специальных урн нет. Получается, уберешь за псом - молодец. Выбросишь в обычную урну - правонарушитель.

Общее мнение всех, с кем встречались корреспонденты "РГ": надо усилить закон. Ввести внушительные штрафы за "собачье добро". Сегодня это 1-5 тысяч рублей. Последняя цифра, конечно, немалая, но никто "не идет по следу собак".

Так что прежде следует обязать городские власти оборудовать площадки - и со специальными урнами. Организовать вывоз их содержимого. Тогда и ДНК собачье не понадобится. У кого пес гадит вне площадки - извольте платить. Вот только кто должен следить за этим, пока тоже неясно.

Комментарий юриста

Григорий Глазунов, адвокат сервиса "Найти-юриста.рф" :

- Существует правовой парадокс. Федеральный закон об ответственном обращении с животными прописывает обязанности их хозяев. В том числе и по уборке экскрементов. Но закон не учитывает наказание за несоблюдение этих правил.

Штрафы предусмотрены только региональными нормативными актами и в таком размере, который вряд ли напугает нерадивых собаководов.

Надо значительно увеличить штрафы. И при повторном нарушении они должны расти.

Но будем реалистами - не возникнут в каждом дворе площадки для собак. Люди все равно будут гулять с ними в парках и других местах. Значит, здесь должны быть автоматы с одноразовыми пакетами.

Игорь Ким, адвокат:

- Законных методов борьбы с собачьими экскрементами на газонах мало. Главная проблема: неясно, кто должен контролировать соблюдение закона и наказывать нарушителей.

Поэтому вот вам совет в данной ситуации: жалуйтесь в управляющую компанию и районную администрацию. Выгуливать животных можно только в специальных местах, которые определила местная администрация. На этих площадках должны стоять контейнеры для сбора фекалий - это требование санитарных правил. Установить их обязан муниципалитет. А управляющая компания - следить за чистотой двора.

Подготовили Татьяна Ткачёва, Вера Черенева

А как у них?

В Германии собачьи экскременты на тротуаре - большая редкость, потому что штраф за это, в зависимости от региона, колеблется от 25 до 150 евро, а в Берлине он доходит до 300 евро. В Британии владелец питомца может быть наказан даже за то, что у него при себе не будет пакета для уборки фекалий, причем штраф составляет 100 британских фунтов. Ну, а уж если на газоне осталась кучка, хозяин собаки может оказаться в суде и ему грозит наказание до тысячи британских фунтов. В Польше, как и в России, привычка убирать за своим питомцем есть не у всех владельцев собак. Согласно закону о поддержании чистоты и порядка, устанавливать величину штрафа должны местные власти и штраф не должен превышать 110 евро. От наказания освобождены незрячие, инвалиды и полицейские с собаками на службе. Но вот исполнение этих правил вовсе не гарантировано: полиция часто игнорирует сигналы от соседей, ссылаясь на то, что у правоохранительных органов много более важных дел. В Испании придумали, как бороться с безответственностью хозяев четвероногих питомцев. В 2017 году здесь приняли закон, по которому хозяин обязан зарегистрировать собаку и сдать образец его ДНК. По данным СМИ, по улицам ходят инспекторы, которые собирают собачьи экскременты, относят их в лабораторию и идентифицируют хозяина. После этого владельцу собаки на почту приходит "письмо счастья". За первое нарушение выписывают штраф от 150 до 1500 евро, а за повторное - от 1500 до 15 000 евро. Похожую базу ДНК собирают в некоторых городах США и в Израиле, где хозяину собаки грозит штраф в 105 евро.

Подготовила Елена Бугайская