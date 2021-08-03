Дептранс: Возгорание кабеля на зеленой ветке столичного метро не было

В социальных сетях появилась информация о том, что на Замоскворецкой линии загорелся кабель. Эта новость не соответствует действительности, сообщает в официальном Telegram-канале столичный департамент транспорта.

"Московское метро едет штатно. Раньше в тоннеле одного из перегонов произошло незначительное тление провода светильника. Машинист оперативно его устранил. Ничего не угрожало безопасности пассажиров и движению поездов", - сообщает дептранс.

В ведомстве отметили, что следят за всем происходящим в столичной подземке и контролируют ситуацию. Поэтому пассажиры могут быть спокойны за свою безопасность.