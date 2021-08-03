Эрудит Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Независимый кандидат в Государственную думу по 205-му округу Москвы (ВАО), публицист и эрудит Анатолий Вассерман сдал в избирательную комиссию 14 800 подписей для регистрации кандидатом. Об этом он заявил журналистам.

Публицист решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

"Я выражаю огромные слова благодарности моим волонтерам за усердие и веру в победу. Порядка 300 человек все эти недели каждодневно трудились на точках сбора. Период для нашей команды был ответственным и непростым: моих помощников неоднократно забирали в полицию, недоброжелатели писали необоснованные жалобы якобы о нарушении требований закона, касающихся наших агитационных материалов. В конечном итоге мы все-таки преодолели трудности, доказали свою юридическую грамотность и собрали порядка 30 тысяч подписей", - заявил Вассерман.

По его словам, большую часть подписей удалось собрать на обходе по квартирам.

"Большую часть нам удалось собрать на обходе по квартирам. Она составила где-то две трети от общего количества. На точках сбора мы собрали около семи тысяч подписей. После внутренней проверки на ошибки в избирком передали 14 800 подписных листов", - заключил эрудит.

Анатолий Вассерман - публицист, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр. О своем выдвижении на выборы в Госдуму он заявил в конце июня.

Эксперт напомнил, что организовал дискуссионный клуб "Все по уму!", где жители Москвы обсуждают актуальные проблемы здравоохранения, общественного транспорта, городской инфраструктуры, образования.