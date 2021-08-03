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03.08.2021 13:38
Рубрика: Культура

Фестиваль "Вдохновение" на ВДНХ запомнится вниманием к слову

Текст: Наталья Шаинян
Во время летнего затишья и театрального межсезонья ВДНХ собрала зрителей на фестиваль "Вдохновение", который в этом году прошел в шестой раз. Программа, подготовленная Ингеборгой Дапкунайте, Романом Должанским и их командой, представила такую широту жанров и авторов, которая только возможна в нынешних обстоятельствах. Балет, музыка, поэтический театр, а также уличный, документальный, инклюзивный, интерактивный, детский... Более шестидесяти событий в афише, причем ряд премьер готовился специально для фестиваля. Особенно приятно, что на многие события вход был бесплатным, а цены на остальные - вполне демократичными.
Фото: предоставлено фестивалем "Вдохновение" Фото: предоставлено фестивалем "Вдохновение"
Фото: предоставлено фестивалем "Вдохновение"

Впечатление от фестиваля логично сливается с впечатлением от огромного парка ВДНХ - когда-то золотой грезы Союза Советских республик, а ныне образца реставрации и приспособления пространства выставки к нуждам гуляющих москвичей и гостей столицы. Расстояния здесь таковы, что успеть к спектаклю почти невозможно, если не приезжать заранее. Хочется прогуливаться, купив мороженое или кукурузу, глазеть на проносящиеся мимо самокаты, скейты, велосипеды... И так неспешно добираться до Дома культуры, Зеленого театра или павильона Рабочий и колхозница, где под легендарной скульптурой развернулась Молодежная программа.

Фото: SF / Monika Rittershaus
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Поскольку культурные связи с внешним миром ослаблены пандемией, на фестивале показали работы иностранцев с российскими исполнителями: например, первую работу бельгийца Яна Фабра в России - "Ночной писатель" в БДТ. Две постановки зарубежных хореографов в программе "Ночь одноактных балетов" в исполнении танцовщиков "Балет Москва": "Танцпол" бельгийца Йеруна Вербрюггена и "Смерть и девушка" британца Исана Рустема. И кинопоказы - впервые можно было увидеть экранные версии оперных и балетных шедевров Кастеллуччи, Варликовского, Лоя и Ноймайера.

Британско-ирландско-португальский Not to Scale - спектакль в наушниках для двоих зрителей, рисующих на бумаге по подсказкам невидимой ведущей - был адаптирован для России петербургским фестивалем "Точка доступа".

Как и другой гость фестиваля - спектакль Jukebox "Москва". Французы, видимо, чтя традиции энциклопедистов, собирают в разных странах документы - обрывки устной речи, складывая из них проект "Энциклопедия речи". Олег Христолюбский руководил русской версией, где зрители, глядя в программку как в меню, вслух заказывали актеру Роману Михащуку тот или иной отрывок. Исполнитель, как живая пластинка, воспроизводил рекламные ролики, оповещения в метро, инструкции банкомата, телефонные разговоры, реплики, выхваченные в интернете или на улице. Порядок их был неважен, и эта случайная мозаика складывалась в звуковой слепок времени. Зрителей захватывало веселье узнавания типов и виртуозная сценречь молодого актера, интонацией, паузами, тембром создавшего целую галерею наших современников. Сами отрывки, за несколькими исключениями, не были особенно интересны - очевидно, и задачи такой не было. Никакой оценочной шкалы и различия между звуковым мусором перлами; все это - частицы эфира, одинаково ценные своей сиюминутностью, самим актом своего возникновения и фиксации современности.

Фото: предоставлено фестивалем "Вдохновение"

Внимание к слову - вот чем, вероятно, и запомнится фестиваль. Слово драматическое - совместная с фестивалем новой драмы "Любимовка" программа читок пьес молодых авторов. Слово поэтическое - в спектаклях по поэзии Беллы Ахмадулиной, чьи стихи Сати Спивакова читала под аккомпанемент Алексея Гориболя. Слово документальное - не только в Jukebox "Москва", но и, совершенно иначе, в мультимедийной постановке "1926" по переписке Цветаевой и Пастернака в исполнении Елизаветы Боярской и Анатолия Белого, где высоковольтный диалог поэтов подчеркивали скрипичная музыка и видеомэппинг.

Фото: Jean-baptiste millot
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Или в работе пермского объединения "Немхат" - "33 сестры", где зритель мог, сев на стул напротив молчащей девушки, надеть наушники и услышать ее записанный голос - исповедь, импровизированную болтовню, трагическое размышление или кокетливую самопрезентацию. Актрисы неотрывно смотрели в глаза своим визави, и сама настырность этого взгляда для кого-то оказалась провокацией к реакции: зрители порой вступали в диалог с актрисами, давали им советы или утешали. Зрителю предоставлена свобода - воспринимать услышанный отрывок и сидящего напротив человека отстраненно или же как повод к непосредственной коммуникации, сохранять невидимую рампу или перешагивать ее, видеть в актере собеседника или только перформера.

Слово высокой классики, соединенное с музыкой, стало звучным финальным аккордом - закрывал фестиваль симфоспектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого. Масштабное полотно, сотканное из музыки Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Глинки, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и Шнитке от Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина и художественного чтения, вдохновенно, изящно и строго исполненного мхатовцами Дарьей Мороз, Станиславом Дужниковым и Анатолием Белым закончилось заслуженной овацией.

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