Гидрометцентр анонсировал возвращение жары

В выходные в центр европейской территории снова придет жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в ближайшие три дня в столичном регионе сохранится умеренно теплая погода. Так, в среду будет плюс 23-25 градусов. Преимущественно без осадков. Столько же и в четверг. Но днем уже возможен кратковременный дождь. В пятницу тоже дождь, облачно, температура понизится до плюс 20-22 градусов.

Выходные тоже будут с дождями, но ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов. К началу следующей недели дожди прекратятся, а жаркая погода сохранится. Синоптик отметила, что до выходных ночи будут прохладными с температурой всего плюс 9-14 градусов, что в целом соответствует климатической норме. Но после долгого периода теплой погоду такой перепад окажется заметным. Прохладные ночи будут способствовать тому, что вода в водоемах начнет остывать. Правда, к выходным ночные температуры все-таки повысятся до плюс 15-20 градусов.

Сильная жара стоит сейчас на юге Поволжья. Так, в Самарской и Саратовской областях до плюс 40 градусов. Примерно столько же и в Татарстане, который расположен уже севернее. Плюс 36 в Пермском крае и до 35 градусов в Удмуртии.