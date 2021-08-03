Ярославцы в штыки восприняли транспортную реформу

Власти Ярославской области вновь пообещали разобраться с проблемами общественного транспорта в областном центре. Губернатор Дмитрий Миронов потребовал максимально оперативно устранить их.

Напомним, с 14 июля в Ярославле кардинально поменялась схема движения: 58 действующих маршрутов осталось в целости и сохранности, но вместо 26, работавших по нерегулируемым тарифам (бывшие маршрутки), появилось 28 новых, с регулируемым тарифом и, главное, с обновленной траекторией движения. Городские власти объяснили, что нововведения требовались для упорядочения маршрутной сети, в частности для исключения случаев дублирования одним маршрутом другого.

Со слов Дмитрия Миронова, он еще в прошлом году поручил мэрии Ярославля провести общественные обсуждения планируемых нововведений, и с декабря работа по сбору замечаний и предложений горожан была организована.

- Анализ позволил выявить наиболее волнующие людей вопросы, в том числе сохранения беспересадочных маршрутов, наличия транспорта всех категорий вместимости, точечных изменений схем для сохранения всех транспортных связей и удобства передвижения жителей в различные периоды: в утренний и вечерний часы пик, в обеденное время и так далее, - чтобы максимально учесть загрузку транспорта и выставлять на маршруты нужное его количество. Но сегодня мы видим, что до конца этот вопрос не проработан, многие горожане, даже сотрудники областного правительства, жалуются, что вовремя не могут добраться на общественном транспорте до своих рабочих мест. Такой срез информации я получал, - уточнил губернатор.

Ярославцы восприняли транспортную реформу в штыки еще на стадии ее обсуждения в прошлом году. Тогда власти уверяли, что все нарекания, замечания и пожелания жителей будут учтены, однако первые две недели действия обновленной маршрутной сети показали, что это далеко не так. Вопрос при встрече "На чем доехал?" - сегодня в городе, наверное, самый актуальный. Местные паблики в соцсетях просто вопят о транспортном неблагополучии, не говоря уже о салонах переполненных автобусов. А некие местные активисты в ознаменование гибели общественного транспорта даже притащили к мэрии гроб с соответствующей надписью. Правда, долго ему там простоять не дали.

Ярославцы восприняли транспортную реформу в штыки еще на стадии ее обсуждения

"Это сейчас, в сезон отпусков и каникул, полный аут. В сентябре станет хуже. А еще хуже, когда снег зимой неожиданно выпадет, морозы ударят и полдороги будет завалено неубранным снегом"; "Мы по полчаса на жаре ждем "замечательные" и "удобные" автобусы с "кондиционерами" 33 и 53 и торчим в них в пробке, теряем сознание от жары и ужасаемся, как будем ездить зимой"; "Расписание не соблюдается. В Заволжский район из центра не уехать. Большие интервалы"; "Как так? Стою на остановке, жду 85-го автобуса. По карте вижу, что он подъезжает, приезжает, проезжает мимо меня и следует дальше по маршруту... А самого автобуса и в помине нет. Призрак?" - делятся в соцсетях впечатлениями от поездок по-новому пассажиры.

Справедливости ради отметим, что людей, находящих в транспортной реформе плюсы, становится все больше. Например, их увидели автомобилисты (чем, правда, вызвали гнев у пассажиров автобусов).

- Каждый день езжу, после транспортной реформы действительно стало намного лучше (в плане свободы на дорогах), это с первого дня было видно. Да, много косяков со стороны мэрии, видимо, очень торопились, но в целом направление развития города верное: избавление города от маршруток - это хорошо. Понятно, что не все сразу получится, но постепенно ситуацию наладят, - уверен пользователь Дмитрий Гусев.

Как выяснилось, к недопониманию, путанице и, как следствие, неприятию новых маршрутов в некоторых случаях привели и плохо продуманные изображения самих схем движения транспорта на электронных и бумажных носителях. То есть людям потребовалось время, чтобы понять, что минус - это на самом деле плюс.

- Я лично за один маршрут - 39-й - мэрии очень благодарна, - рассказывает жительница ярославской Заволги Ирина. - Раньше у нас ходили два автобуса - 31-й и 35-й, один шел до областной больницы, причем только три раза утром и три раза вечером, а второй - до торгового центра. Теперь эти маршруты объединили в один, 39-й, по которому автобусы ходят с шести утра и до половины двенадцатого ночи через каждые 10-15 минут. Люди счастливы и довольны, транспорт ходит полный. Я могу к своим взрослым детям теперь съездить в любое время. Но как этот автобус точно ходит, я не могла понять месяца полтора - с того момента, как маршрут обнародовали. Всю голову сломала, пока изучала, потому что автобус делает крюк и, где надо было в него садиться, чтобы попасть на Нижний поселок, было непонятно. Причем непонятно многим.

Как объяснили в мэрии, по результатам работы пассажирского транспорта за прошедший период уже собраны и систематизированы основные обращения и предложения ярославцев, поступившие через соцсети и по электронной почте. На их основании с учетом навигационных данных определены проблемные маршруты, на которых не соблюдаются интервалы движения или уменьшен выпуск транспорта. Всем перевозчикам поставлена задача - в кратчайшие сроки принять действенные меры для повышения качества работы.

Прямая речь

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- В обновленном варианте сохранена основная часть беспересадочных маршрутов, востребованных у жителей города. Но вопрос должен быть проработан до конца. Новая схема должна не вредить, а помогать жителям выстроить свою работу, свои планы. Сейчас многие ярославцы находятся на отдыхе, на дачах, но закончится лето, люди вернутся на работу, в школы и вузы, и нагрузка на транспортную сеть существенно возрастет. Поэтому сейчас важно максимально оперативно отреагировать на весь негатив, устранить недочеты. Все соответствующие поручения даны профильному департаменту правительства.