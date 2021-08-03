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03.08.2021 15:23
Рубрика: Культура

"Актерский квартал" в Ярославле признан объектом культурного наследия

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области

Комплекс зданий 1948 - 1950 годов в Ярославле, неофициально называемый "Актерским кварталом", включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места.

- Актерский квартал - это одно из тех мест, которые дышат историей, отражают душу Ярославля, и мы не могли допустить его разрушения, - заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. - Совместно с Общественной палатой области мы приняли решение о необходимости включения всего ансамбля в число объектов культурного наследия. Это позволит сохранить царящую здесь ауру прошлого и уберечь здания от сноса и перестройки.

Фото: предоставлено Министерством культуры РФ.
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Вопрос об охране квартала на законодательном уровне был поднят в июне нынешнего года - после того, как собственница одного из домов начала его снос. Процесс был остановлен лишь благодаря вмешательству общественности.

Этот комплекс жилых домов известен в городе как Актерский квартал, Театральные хутора или Топтыгинские хутора - по имени бывшего директора Волковского театра Василия Топтыгина, стараниями которого в самом конце 1940-х годов на улице Чайковского были построены два дома - двух- и трехэтажный - специально для актеров.

Всего в этом месте по проекту архитектора Петра Курицына пленные немцы в 1948 - 1950 годах возвели девять домов: два трехэтажных шестиквартирных и семь двухэтажных коттеджа на четыре квартиры каждый. Несмотря на то, что впоследствии квартал стали называть актерским, жили здесь, поначалу в коммуналках, люди разных профессий: работники трамвайного управления, строители. В один из трехэтажных домов заселили художников. Актерская часть квартала за многие прошедшие с тех пор годы была домом для шести народных артистов, трех заслуженных, многих актеров Волковской сцены без званий, а также работников театра.

Находящийся в центре города квартал и спустя десятилетия сохранил свою особость и уют, хотя многие домики, конечно, давно требуют ремонта. В одном из коттеджей все четыре квартиры в какой-то момент оказались проданы одному собственнику, который 12 июня, в День России, - ни раньше, ни позже - подогнал к коттеджу экскаватор и начал крушить стены. После того, как на пути строительной техники в прямом смысле встали люди, выяснилось, что едва не уничтоженный дом не является объектом культурного наследия, но поскольку он был построен раньше 1957 года, - относится к историческим. Этот статус не требует согласований для выполнения реконструкции и ремонта, но требует согласования в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия, если планируется снос.

После получения Актерским кварталом статуса достопримечательного места проведение каких-либо работ здесь станет возможно только при наличии разрешений соответствующих ведомств и при полном контроле с их стороны. В департаменте охраны объектов культурного наследия пояснили, что в дальнейшем в рамках государственной историко-культурной экспертизы будут разработаны требования и регламенты в границах достопримечательного места, которые определят возможность или невозможность сноса здесь построек, реконструкции или нового строительства.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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