Как сделать утилизацию отходов качественной, а плату - справедливой

Сельские поселения в нашей стране долгое время не были охвачены санитарной очисткой. Контейнеров для ТКО там вообще не было. Сейчас мусоровозы приезжают даже в самые отдаленные точки. Роспотребнадзором установлена периодичность рейсов, но региональным операторам очень накладно посылать машины в дальние поселки по этой норме. Тем не менее саночистка дальних сел и деревень должна производиться, нужны какой-то транспорт на местах, контейнеры для накопления мусора и, возможно, установка пресс-компакторов, чтобы минимизировать логистические расходы.

Люди, конечно, возмущаются тем, что им приходится оплачивать новую услугу, тариф достаточно существенный. Порядок в сфере обращения с отходами наводится не сразу. Например, контейнеров для мусора сегодня недостаточно. Спорный вопрос, кто должен устанавливать баки и оборудовать места сбора - регоператор или те, у кого есть потребность в накоплении ТКО. В тарифе денег на это в достаточном объеме не заложено. В конце июня вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила снять ограничения по расходам региональных операторов на закупку контейнеров. Теперь компании смогут тратить больше одного процента выручки на приобретение мусорных баков и организовывать раздельный сбор отходов.

Если граждане не подписывали договор с регоператором, но пользуются услугой по вывозу мусора, то они должны за нее платить. Это договор открытой оферты. Мусоровоз приехал, жители кивнули, согласились с тем, что отходы забирают, - значит, они этот договор признали.

Реформы всегда проходят какой-то установочный этап, и он болезненный. Но это вынужденная необходимость: мусор не растворяется в воздухе. Невозможно все отправить в компост. А сжигание отходов в домовладениях запрещено. Поэтому нужно платить за вывоз.

Чтобы платить меньше, можно с местными властями провести эксперимент: посмотреть, сколько отходов идет в компостные ямы, оценить, насколько можно снизить норму накопления ТКО, урегулировать режим вывоза мусора, поработать на снижение тарифа. Услуга по удалению отходов станет качественной, а плата - справедливой.

Спорный вопрос, кто должен устанавливать баки и оборудовать места сбора

Подобный эксперимент в 2019 году запустили в Белгородской области. Провели исследования, ввели правила оформления перехода на раздельный сбор мусора. Владельцам компостных ям норматив накопления ТКО снизили. Это очень хорошая практика: сельские жители превращают пищевые остатки в удобрение, повышая плодородие земель и уменьшая свой платеж за вывоз мусора. Раньше компостные ямы были почти в каждом деревенском дворе. Потом традиция ушла, и все стали относиться ко всем отходам как к мусору. Теперь принцип бережливости возвращается.

Как отметил президент РФ в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, принцип "Загрязнитель платит" должен работать в полной мере - и для граждан, и для бизнеса, - чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. Бесплатно никто ни за кем убирать не станет.

Ответственность лежит на нас всех, и именно граждане могут повлиять на то, чтобы власти нашли оптимальную схему вывоза ТКО и его оплаты, доказав, что у них другая норма накопления, что присылать мусоровоз можно не так часто, как это сегодня установлено нормативами. Люди должны помочь реализовать эту реформу. Но пользоваться услугой и не платить - неправильно.