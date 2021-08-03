Какие потери понесла индустрия красоты от антиковидных мер

Парикмахерские, маникюрные салоны, массажные кабинеты и другие составляющие индустрии красоты в регионах до сих пор переживают не лучшие времена. Часть мастеров еще в начале прошлогоднего локдауна ушла в тень и теперь обеспечивает нездоровую конкуренцию тем, кто работает открыто. Клиентов стало гораздо меньше: некоторые сотрудники на удаленной работе стали не так активно следить за внешностью, как ранее, когда каждый день спешили на работу в офисы. Торжества и праздники стали проводиться реже, а вместе с ними упало и число поводов для похода в салоны. При этом ковидные ограничения для этого бизнеса действуют до сих пор, и уже есть прецеденты, когда из-за отсутствия маски на мастере салон красоты попросту закрывали после проверки. Как в такой ситуации работает индустрия красоты, рассказали ее представители.

Стригу по фотографии

Первые коронавирусные ограничения прошлой весной показали всю уязвимость как индустрии красоты, так и ее клиентов. Закрытые на неопределенный срок парикмахерские и маникюрные салоны стали настоящей проблемой для тех людей, которые в связи со спецификой работы попросту не могли перейти на удаленный режим и оставаться дома.

- Самостоятельно красила волосы и делала маникюр, - рассказывает белгородский преподаватель Елена Лукина. - Это, конечно, оказалось не так сложно, но лучше бы я доверила это дело мастеру. Хотя несомненный плюс в этом все же был: сэкономленные три тысячи рублей.

Средний чек в белгородских салонах красоты, скорее всего, был гораздо выше: этим никто из предпринимателей с журналистами не делится. Многие представители отрасли попытались хоть немного удержаться на плаву во время вынужденного простоя. Первое, о чем подумал буквально каждый, - чем платить за аренду помещения. Собственные площади для мастера - большая редкость, теперь те же парикмахеры признаются: если бы не конструктивные отношения с арендодателями, салоны пришлось бы закрывать сразу же.

- Мы не можем перейти в онлайн-режим, - сетовали тогда парикмахеры. - Стричь по фотографии никто еще не научился.

Тем не менее некоторые попытались в социальных сетях как-то объединить клиентов. И появились мастер-классы по маникюру в домашних условиях, лекции о красках и уходовых средствах для волос из масс-маркета. Естественно, никакой выручки они не приносили.

Ушли в тень

Локдаун для белгородских салонов продлился не больше месяца. Однако за это время часть мастеров попросту ушла в тень. Предложения о парикмахерских услугах и маникюре на дому, а вместе с ними - о массаже лица, противоцеллюлитных обертываниях и прочем вдруг стали массово появляться на остановках общественного транспорта. Такого белгородцы не видели долгие годы. И сказать, что это совершенно не обрадовало легальных мастеров, которые начали трудиться под тотальным надзором контролирующих чиновников, - ничего не сказать.

Парикмахеры признаются: если бы не конструктивные отношения с арендодателями, салоны пришлось бы закрывать сразу же после объявления ограничений

- Траты на антисептик, строгая запись и минус два кресла, за которыми могли бы работать с клиентами мастера, - вот чего мне стоила вся эта пандемия, - рассказывает владелица одного из салонов красоты в спальном районе Белгорода Наталья. - Дистанцию надо соблюдать, потому и кресел меньше. И мы ничего не можем поделать.

Мастера отмечают, что если раньше начинающие парикмахеры могли работать исключительно на проходящих клиентах, то теперь их практически не стало.

- Как только мы открылись, ко мне потянулись постоянные клиенты, - рассказывает парикмахер Светлана Евсеева. - Но не все. Те, кто в возрасте, так называемая группа риска, сначала попросту боялись лишний раз выходить из дома. И пришли уже спустя несколько недель после того, как ограничения сняли. И уже в кресле признавались, что попросту страшно. Люди ждали вакцинации и, когда привились, стали пользоваться моими услугами чаще. А вот у коллег моих, которые постоянных клиентов имеют мало, порой по полдня никого нет.

Необходимость постоянно находиться на работе в маске и перчатках никого из мастеров индустрии красоты не смущает.

- Мы хоть как в маске работаем, - рассказывает маникюрша Ангелина Ковалева. - Вы думаете, я хочу себе болезни легких заработать? Я ногти пилю и совсем не хочу вдыхать то, что от них отслаивается в процессе. У меня и экран специальный появился задолго до всего этого коронавируса. Перчатки - тоже обязательное для нас требование. Увидели мастера без них - разворачивайтесь и бегите! Но вряд ли кто-то в салонах так рискует своим здоровьем.

Бьюти-эволюция

Однако стричь или делать маникюр на дому для многих - как мастеров, так и клиентов - очень сложная задача. Мастеру нужно или оборудовать место в собственной квартире, или таскать за собой увесистую сумку с материалами и инструментом по всему городу. Передвигаться с такой ношей в автобусе тяжело, на такси - дороговато. Да и никогда не знаешь, будет у клиента розетка рядом с зеркалом или нет, а порой и зеркала может не быть. Об этом мастера сейчас рассказывают с улыбкой: все же белгородская потребность в качестве сервиса неистребима. Наверное, поэтому открывшийся в городе бьюти-коворкинг сразу начал пользоваться популярностью.

- Почасовая аренда для парикмахера или маникюрши гораздо выгоднее, чем традиционная, - отмечает администратор коворкинг-пространства Анна. - Ведь могут быть простои, а платить за арендованную площадь все равно приходится. А здесь - прекрасные условия и особая доброжелательная атмосфера. Человек пришел, обслужил нескольких клиентов, заплатил деньги и свободен. Каждый бережет свое время.

Специалисты констатируют, что после массового закрытия малого бизнеса в минувшем году число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей компенсировало коронавирусные потери. И конечно, часть новых фирм пополнила и отрасль бьюти-индустрии, при этом в регион пришли и сравнительно новые для него услуги. Свой салон подологического педикюра Галина Константинова открыла почти год назад, однако то ли последствия пандемии так повлияли на активность белгородцев, то ли есть еще какие-то причины, но даже спустя такое время и при весьма слабой конкуренции говорить о расширении не приходится.

- Сообщество постоянных клиентов у меня сформировалось, - рассказывает подолог. - Но до этого я работала в Москве, и там люди совершенно по-другому относятся к состоянию своих стоп. Их лечат и о них заботятся. Здесь о важности качественного педикюра еще надо рассказывать.

Однако тренд на заботу о себе все же отмечает большинство представителей белгородской бьюти-индустрии. С растущими показателями вакцинации они надеются и на увеличение потока клиентов, которые, даже если и работают удаленно, выходя из дома только в магазин и на прогулку, захотят прекрасно выглядеть не ради других, а для самих себя.