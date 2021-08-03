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Текст:   Александр Проценко 
17:11 03.08.2021

Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы

Цена на самое элитное жилье - пентхаусы в российской столице превышает среднюю цену московского жилья обычной планировки на 45%. Эта наценка выше, чем в Нью-Йорке или Лондоне, где она составляет 43%, но ниже, чем в Гонконге - 59%. Таковы данные исследования консалтинговой компании Knight Frank.

Фото: iStock
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Сегодня на первичном рынке столичной недвижимости выставлено 68 пентхаусов в 26 проектах: в Тверском районе столицы 24% от общего числа лотов, в Таганском районе 18%, на Арбате и на Пресне по 12%. Средняя цена 1 кв. м в этом жилье составляет 1,8 млн рублей, Но в эксклюзивных пентхаусах цена 1 кв. м может достигать 6 млн рублей, а стоимость всего лота может доходить до нескольких миллиардов рублей. Причем эксперты отмечают, что после пандемии спрос на жилье большой площади, в том числе пентхаусы, вырос на 20%.

"Если сравнивать с крупными американскими городами, с крупнейшими ключевыми европейскими городами, с Австралией, с городами Персидского залива, то хороших видовых объектов не много, - цитирует Business FM руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова. - Поэтому вполне логично, что именно показатель наценки за цену квадратного метра в Москве выше. Он всегда измерялся в десятках процентных пунктов, может колебаться от 20% до 40-45%. Здесь сложно искать локальные, временные и рыночные зависимости, скорее это зависит от того, какие объекты сейчас находятся в реализации, что сейчас находится на рынке, потому что пентхаусы - товар штучный. Плюс сейчас общий восходящий тренд на цену квадратного метра, это тоже могло сыграть определенную роль.

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