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03.08.2021 09:13
Рубрика: Власть

Москвичи могут рассказать врачу историю своей болезни с помощью чат-бота

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту москвичи теперь могут с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта перед приемом. Врачам-терапевтам это поможет сократить время на сбор информации о здоровье пациента, поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционал действующих помощников. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы в феврале для горожан стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта, с помощью которого они могут передать терапевту основные жалобы на свое самочувствие перед приемом. Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе - например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Это позволит врачам-терапевтам столичных поликлиник сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, лучше оценить возможные риски для здоровья пациента, а также поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения".

Внести в электронную медкарту данные о личном анамнезе можно после заполнения опроса чат-бота по жалобам на самочувствие перед приемом к терапевту, который уже знаком горожанам. Если сведения о личном анамнезе пациент или врач ранее вносили в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно.

Внесенные данные сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений. Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Напомним, чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Чтобы им воспользоваться, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений. Необходимо просто перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придет пациенту после записи к врачу-терапевту накануне приема. Затем необходимо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий.

Результаты опроса автоматически передаются в ЕМИАС и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра. Таким образом, благодаря чат-боту во время приема врачи-терапевты тратят меньше времени на сбор жалоб и могут уделять больше внимания пациентам - осмотру, лечению и назначению дополнительных исследований.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки чат-бота были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.

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Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая обеспечивает преемственность и непрерывность ведения пациентов на всех этапах лечения. Платформа разработана столичным комплексом социального развития и департаментом информационных технологий.

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