На фоне ускорения цифровизации получился дефицит кадров

В июле на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса премьер-министр России Михаил Мишустин оценил положительное влияние пандемии на цифровизацию в индустриальном секторе. Пережитый локдаун стимулировал компании внедрять технологии автоматизации, и этот тренд обещает быть долгосрочным. Замена линейных сотрудников "умными" машинами, алгоритмами помогает сохранить темпы производства и исключить риски, связанные с человеческим фактором. Однако нет станка без рулевого, и для управления роботом также нужны сотрудники - причем уже более квалифицированные.

Казалось бы, "индустрия 4.0" должна решить проблему нехватки кадров. В теории мы знаем: автоматизация не сократит рабочие места, а, напротив, потребует больше инженеров, операторов и ИТ-специалистов. Однако пока это не воплотилось на практике. На рынке труда просто нет перспективных соискателей. Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что чаще всего недостаток сотрудников отмечают как раз компании из сферы производства. Причем дефицит и низкую квалификацию рабочих кадров называют главной ресурсной проблемой промышленности уже не первый год. Если говорить прямо - мы теряем текущих сотрудников и не успеваем воспитать новых.

И теперь на фоне ускорения цифровизации мы получаем еще больший дефицит кадров. Если сегодня промышленникам не хватает молодежи для линейных задач, то в ближайшем будущем нам вдобавок понадобится больше инженеров с высшим и прикладным образованием. И если нам тяжело заинтересовать работой на заводе выпускников ссузов, то что говорить о высококвалифицированных айтишниках?..

Пандемия должна стать катализатором и подготовки кадров. Иначе следить за работой автоматических систем на предприятиях будет некому. К сожалению, вузы в РФ практически не сопряжены с бизнесом - сколько эту "смычку" ни обсуждаем, воз и ныне там. По мнению экспертов Всемирного банка, одной из главных преград для роста российской экономики стало отсутствие непрерывного образования. Знания студентов устаревают во время учебы, не находя применения.

Государственные многопрофильные холдинги могут и должны стать инициаторами постоянного контакта со студентами. Речь не про летнюю практику, а про создание единой программы обучения. Ребята получат необходимые знания, а после выпуска смогут не только выйти на работу, но и передать опыт в компании поменьше. Это приведет к росту промышленного сектора в регионах.

Пандемия должна стать катализатором подготовки кадров

"Давить" на молодежь при выборе профессии не нужно. В советское время школьников и студентов водили по учебным комбинатам и заводам в обязательном порядке. Однако будущим художникам, фотографам или лингвистам было скучно вникать в то, как обрабатывают древесину или плавят металл.

Предприятиям придется смириться с тем, что выпускники университетов и ИТ-специалисты с опытом в массе своей не заинтересованы в "заводской" работе. Не имея возможности создавать собственные цифровые решения, промышленники используют услуги аутсорсинга. Сторонние разработчики должны изначально осознавать, что их автоматизированные системы будут использоваться линейным персоналом без высшего образования. Значит, интерфейс надо делать таким, чтобы сотрудник мог разобраться в нем после непродолжительных курсов повышения квалификации. Так или иначе, будущее промышленности зависит не от эффективных менеджеров, а от отраслевых специалистов.