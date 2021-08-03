На Северном открыт новый сквер

О благоустроенном сквере на месте пустыря жители и члены территориальной общины "Северный" мечтали уже давно. Именно этот проект был выбран в результате рейтингового голосования.

Благоустройство по программе "Комфортная городская среда" началось еще в 2020 году, второй этап работ был завершен в начале июля этого года.

В сквере появилась детская площадка, беседки, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение, обустроены пешеходные дорожки, сделан деревянный настил для сцены, установлен спортивный инвентарь.

В церемонии открытия приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты гордумы, руководители подразделений горуправы, члены ТОС и жители.

"Поздравляю вас с открытием нового замечательного сквера. Этот год для нашего города особый - Калуге исполняется 650 лет. Хочется, чтобы память об этом событии осталась на долгие годы. Откроется еще множество объектов, но особенно приятно, что новые общественные пространства открываются в микрорайонах. Желаю, чтобы вы с удовольствием пользовались этим местом и любили наш город", - сказал Юрий Моисеев.