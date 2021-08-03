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03.08.2021 18:48
Рубрика: Экономика

Петр Толстой обсудил с москвичами улучшение программы реновации

Текст: Анна Полтавцева
Петр Толстой: Юго-Восточный административный округ столицы является лидером программы реновации. Фото: Александр Чикин Петр Толстой: Юго-Восточный административный округ столицы является лидером программы реновации. Фото: Александр Чикин
Петр Толстой: Юго-Восточный административный округ столицы является лидером программы реновации. Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы Петр Толстой встретился с жителями Юго-Восточного административного округа Москвы, участвующими в программе реновации жилья. Парламентарий пообщался с ними на крыше обновленного кинотеатра "Высота" в Кузьминках.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- В нашем с вами округе я был практически во всех домах, которые сдаются по программе реновации. Осматривал квартиры, разговаривал с людьми, которые туда въезжают. Могу ответственно сказать, что качество жизни другое, выше. Конечно, всегда есть нюансы, но в целом квартиры больше, просторнее, светлее, - подчеркнул депутат.

Горожане рассказали Толстому, что в основном довольны переездом в новые квартиры. Однако, по их словам, впечатление от новоселья портит отсутствие социальной инфраструктуры рядом с некоторыми новостройками - не хватает детских садов, школ и сетевых магазинов в шаговой доступности. Теперь многим приходится возить детей на занятия в другие части города.

Также москвичи рассказали парламентарию, что в домах по реновации новые лифты часто не включены. Толстой отметил, что для решения этой проблемы подрядчикам следует пересмотреть выбор компаний, с которыми они заключают договор на установку лифтового оборудования.

- Дома, построенные по программе - это современное, качественное жилье, в котором молодежь будет жить с удовольствием. Но у нас впереди еще много работы. Хочется, чтобы инфраструктура вокруг новостроек не вызывала никаких нареканий, - сказал парламентарий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Программа реновации старого жилищного фонда Москвы началась в 2017 году. Уже сейчас новые комфортабельные квартиры в шаговой доступности от прежнего места проживания получили 34 тыс. жителей столицы.

Ранее Толстой, который возглавляет рабочую группу парламента по защите прав москвичей при реализации реновации, отмечал, что Юго-Восточный административный округ столицы является лидером программы. В Кузьминках, Люблино, Выхино-Жулебино и Капотне реновация охватила 537 домов.

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