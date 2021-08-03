Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации

Тверские полицейские выявили три факта использования поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса.

- Установлено, что три жительницы Бологовского района за денежное вознаграждение приобрели медицинский документ о вакцинации без фактического прохождения данной процедуры, - рассказали в УМВД по Тверской области.

В результате в отношении лжевакцинированных дознаватель отдела МВД России "Бологовский" возбудил уголовные дела по части 5 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

По этой статье женщинам грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.