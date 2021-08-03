При пожаре во Владимирской области спасли 29 человек

Во Владимирской области загорелся четырехэтажный жилой дом. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в квартире дома № 10 по улице Социалистической города Коврова поступило около двух часов дня.

- По прибытии на место установлено, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, - сообщили в спасательном ведомстве.

В МЧС уточнили, что для борьбы с огнем и спасения людей были сформированы три звена газодымозащитной службы. Всего на месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства Ковровского электромеханического завода.

- Спасено 29 человек, в том числе пять детей. Имеется пострадавший. Информация уточняется, - добавили в ведомстве.

В 14:54 пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров.