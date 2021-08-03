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03.08.2021 18:04
Рубрика: Власть

Собянин расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств

Текст: Любовь Проценко
В ходе заседания президиума правительства Москвы во вторник мэр Сергей Собянин подписал постановление, которым расширены категории получателей и перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. Теперь на эти лекарства могут рассчитывать и граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева. В соответствии с внесенными изменениями они будут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Пациентам с глаукомой и катарактой бесплатно выпишут препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

В случае диагностики первичного иммунодефицита (наследственного заболевания, приводящего к нарушению в работе иммунной системы) несовершеннолетних детей бесплатно обеспечат иммуноглобулинами. До сих пор этот препарат получали бесплатно только больные с инвалидностью.

Принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение порядка 4 250 москвичей. Бюджету города это обойдется в 87 миллионов рублей в год.

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