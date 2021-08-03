Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:20
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы

Текст: Любовь Проценко

"Надо постоянно двигаться вперед. Причем чем больше город, чем больше проблем - тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то", - так начал свой сегодняшний пост, опубликованный в персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу. И продолжил: "Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами.

Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии

Если от нас уедет сотня тысяч людей - казалось бы, ну и подумаешь, из 12 миллионов куда-то сто тысяч уедет. Но уехать могут сто тысяч самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек - гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город".

Именно над этим работает большая команда представителей власти, управленцев, политиков: "Единая Россия" - это не только депутаты Государственной Думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее". Собянин уверен: другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", нет. "Покритиковать - ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, - такой нет", - заключает мэр свой пост.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому