Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы

"Надо постоянно двигаться вперед. Причем чем больше город, чем больше проблем - тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то", - так начал свой сегодняшний пост, опубликованный в персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу. И продолжил: "Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами.

Если от нас уедет сотня тысяч людей - казалось бы, ну и подумаешь, из 12 миллионов куда-то сто тысяч уедет. Но уехать могут сто тысяч самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек - гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город".

Именно над этим работает большая команда представителей власти, управленцев, политиков: "Единая Россия" - это не только депутаты Государственной Думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее". Собянин уверен: другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", нет. "Покритиковать - ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, - такой нет", - заключает мэр свой пост.