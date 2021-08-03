Собянин утвердил проекты благоустройства станций Киевского направления МЖД

На заседании президиума правительства Москвы сегодня утвержден проект строительства пешеходных переходов вблизи станций на Киевском направления МЖД.

На участке между станциями Очаково и Поклонная (бывш. Москва-Сортировочная-Киевская) сейчас ведутся работы по строительству станции Минская и реконструкции станции Матвеевская. Их планируется завершить в 2021-2022 годов. Обе станции расположены на территории Западного округа Москвы: Матвеевская - в районе Очаково-Матвеевское, Минская - на границе районов Фили-Давыдково, Дорогомилово и Раменки. Проектом благоустройства этих территорий предусматривается строительство 2 пешеходных переходов. Первый пройдет через железнодорожные пути от улицы Веерной до проспекта Генерала Дорохова, второй - от Веерной до строящегося ЖК WillTowers и проспекта Генерала Дорохова.

Подземный конкорс на станции Матвеевской будет продлен для выхода пассажиров на Матвеевскую улицу и на обе стороны проспектаГенерала Дорохова.

Запланирована также реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая улицы Матвеевскую и Веерную. Вблизи станции там появятся многоуровневые паркинги. Кроме того, рядом со станциями Минская и Матвеевская организуют дополнительные остановки наземного транспорта и площадки для парковки и проката велосипедов. Пройти от станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами по принципу "сухие ноги".

Еще одним утвержденным вчера в мэрии проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории, прилегающей к станции Мичуринец, расположенной в поселке Внуковское между станциями Внуково и Переделкино. В сентябре прошлого года эту станцию реконструировали. На месте пригородного полустанка построили современный вокзал наземного метро. Для пассажиров возвели две современные платформы - береговую и островную с навесами на всю длину, надземный пассажирский вестибюль и подземный переход. Сейчас на прилегающей благоустройства территории продолжится создание качественной городской среды, где будут созданы комфортные условия как для пешеходов и велосипедистов, так и для наземного общественного транспорта.

Территории, разделённые железной дорогой, соединит новый внеуличный переход, совмещённый с выходами к платформам и кассам, который впоследствии продлят под проектируемой улично-дорожной сетью. Ещё один пешеходный переход - мост через реку Алешинка, возведут в створе Вишнёвого переулка.

По обе стороны путей рядом со станцией Мичуринец организуют подъезды для автотранспорта, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), стоянки такси, современные остановочные пункты для автобусов с отстойно-разворотной площадкой, а также перехватывающие парковки для автомобилей. И эти работы будут проведены в рамках запуска Московского центрального диаметра-4.