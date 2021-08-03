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03.08.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Россиянин подал в суд из-за полученной на съемках "Войны и мира" травмы

Текст: Элина Труханова (Владимир)
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Муромский городской суд Владимирской области поступило заявление об установлении факта получения травмы на съемках фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Фото: instagram.com/netflixru
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По информации Муромского горсуда, в заявлении указано, что во время прохождения срочной службы в 1965 году мужчина принимал участие в съемках художественного фильма "Война и мир", где для батальных сцен использовались взрывные и пиротехнические устройства.

- Во время съемок произошел взрыв, в результате которого заявитель получил травму ноги, в связи с чем был уволен со службы по состоянию здоровья, - пояснили в суде.

Однако при обращении за получением удостоверения инвалида мужчине было отказано, поскольку у него нет документов, подтверждающих получение травмы, связанной с исполнением воинских обязанностей. Поэтому он вынужден был обратиться в суд.

В инстанции сообщили, что назначена подготовка дела к судебному разбирательству.

Справка "РГ"

Съемки киноэпопеи в четырех частях "Война и мир" продолжались с 1962 по 1967 год. Панораму Бородинского сражения воссоздавали на поле близ города Дорогобуж Смоленской области.

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