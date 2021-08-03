В Иванове арестован фальшивомонетчик из Кирова

Ивановский суд отправил в СИЗО 32-летнего жителя Кировской области. Его подозревают в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег (статья 186 УК РФ).

По данным следствия, кировчанин приобрел через интернет партию поддельные купюры достоинством 5000 рублей, заплатив за них половину номинала. Фальшивки он забрал из тайника-закладки и отправился сбывать их в Иваново. Там он представился коллекционером и приобрел за 40 тысяч рублей раритетные золотые часы. Объявление об их продаже он тоже нашел в Сети.

Бывшая владелица часов усомнилась в подлинности полученных купюр, но в полицию обратилась лишь через несколько дней.

- Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, сбытые фигурантом банкноты не изготовлены на "Госзнаке". При этом их качество достаточно высокое, поэтому 34-летняя женщина не сразу поняла, что стала жертвой преступления, - рассказали в УМВД по Ивановской области.

Фальшивомонетчика отследили по камерам видеонаблюдения и задержали в Кирове. Теперь его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.