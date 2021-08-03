В Москве появился сервис по вывозу мелочи

Курьера для вывоза монет можно пригласить, оставив заявку на support@coincom.ru. Монет должно быть не меньше килограмма. Их аккуратно упакуют в специальный мешок, потом доставят к терминалу по обмену денег. Там весь процесс снимут на видео. Как убедился корреспондент "РГ", испытав этот терминал в ТЦ недалеко от метро "Отрадное", процедура максимально проста.
Вы просто высыпаете монеты в специальный лоток и открываете защитную решетку. Ваши "кровные" падают куда-то внутрь устройства, и машина начинает считать. Далее на экран выдается результат, сколько монет и какого достоинства попало в терминал. Мелочи получилось примерно граммов на 300. А номинал чуть больше 200 рублей. С учетом комиссии, которую берет сервис, осталось 154 рубля. Их можно перевести на свою карту, вбив номер, либо оплатить услуги, как в банкомате, либо перевести на благотворительность.
Примечательно, что избавиться от мелочи мечтают 44 процента москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании Erga Nova по заказу финтех-сервиса "Монетная компания". Но не просто избавиться, но и пополнить ей бюджет. Теоретически монетами можно расплатиться везде, однако процесс пересчета перед кассой будет весьма затруднительным. Как отмечается в материалах "Монетной компании", в целом в России у населения хранятся 111 млрд рублей металлических денег и 50 млрд из них не находятся в обороте. Получается, что в среднем у каждого россиянина дома лежит по 640 руб. "неучтенки", а конкретно в Москве люди из своих домашних копилок несут в автоматы в среднем по 800 руб.
В ряде московских ТЦ в аппаратах-обменниках принимаются монеты любого номинала от 1 коп. до 25 руб. В зависимости от внесенной суммы комиссия за перевод на карту копеек составляет от 11,9 до 14,9 процента плюс 50 рублей. В компании объясняют, что процесс инкассации монет и обслуживания терминалов довольно трудоемкий, поэтому приходится устанавливать именно такие ставки.