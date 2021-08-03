В Москве появился сервис по вывозу мелочи

Выездной сервис по вывозу монет из дома появился в Москве. Как рассказали представители компании, занимающейся "копеечной инкассацией", владельцы мелочи получают приличные суммы на банковские карты: многие даже не подозревают, что хранят в копейках неучтенные сотни рублей.

Курьера для вывоза монет можно пригласить, оставив заявку на support@coincom.ru. Монет должно быть не меньше килограмма. Их аккуратно упакуют в специальный мешок, потом доставят к терминалу по обмену денег. Там весь процесс снимут на видео. Как убедился корреспондент "РГ", испытав этот терминал в ТЦ недалеко от метро "Отрадное", процедура максимально проста.

Вы просто высыпаете монеты в специальный лоток и открываете защитную решетку. Ваши "кровные" падают куда-то внутрь устройства, и машина начинает считать. Далее на экран выдается результат, сколько монет и какого достоинства попало в терминал. Мелочи получилось примерно граммов на 300. А номинал чуть больше 200 рублей. С учетом комиссии, которую берет сервис, осталось 154 рубля. Их можно перевести на свою карту, вбив номер, либо оплатить услуги, как в банкомате, либо перевести на благотворительность.

Согласно опросу избавиться от мелочи мечтают 44 процента москвичей

Примечательно, что избавиться от мелочи мечтают 44 процента москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании Erga Nova по заказу финтех-сервиса "Монетная компания". Но не просто избавиться, но и пополнить ей бюджет. Теоретически монетами можно расплатиться везде, однако процесс пересчета перед кассой будет весьма затруднительным. Как отмечается в материалах "Монетной компании", в целом в России у населения хранятся 111 млрд рублей металлических денег и 50 млрд из них не находятся в обороте. Получается, что в среднем у каждого россиянина дома лежит по 640 руб. "неучтенки", а конкретно в Москве люди из своих домашних копилок несут в автоматы в среднем по 800 руб.

В ряде московских ТЦ в аппаратах-обменниках принимаются монеты любого номинала от 1 коп. до 25 руб. В зависимости от внесенной суммы комиссия за перевод на карту копеек составляет от 11,9 до 14,9 процента плюс 50 рублей. В компании объясняют, что процесс инкассации монет и обслуживания терминалов довольно трудоемкий, поэтому приходится устанавливать именно такие ставки.