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03.08.2021 16:53
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Многодетные россиянки могут выйти на пенсию досрочно, возраст, который дает право на назначение выплаты, зависит от количества детей. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Фото: iStock
В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

"Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех - в 56 лет", - напомнили в ПФР.

Кроме того, с 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста восьми лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Основными требованиями для установления этого вида пенсии являются:

- 15 лет страхового стажа;

- необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году - 21);

- воспитание ребенка до восьми лет;

- отсутствие факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

В ПФР добавили, что право на досрочную пенсию имеют и некоторые женщины, родившие двух и более детей. Выплата может быть назначена в 50 лет тем, кто имеет страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера (либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях).

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