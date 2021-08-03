В Подмосковье откроют отдельные блоки для диспансеризации

Рядом с подмосковными поликлиниками появятся отдельные модульные блоки для диспансеризации. С их помощью власти хотят разделить потоки посетителей медучреждений, чтобы больные и здоровые люди не пересекались между собой.

"Сейчас в наших поликлиниках нет отдельных отделений профилактики, куда человек мог бы прийти и в течение короткого времени пройти все этапы диспансеризации", - отмечает зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. В некоторых поликлиниках есть отдельные кабинеты для тех, кому нужно быстро пройти врачебную комиссию или получить справку об отсутствии серьезных заболеваний, но если при этом требуются заключения узких специалистов - это по старинке, в порядке живой очереди или по записи в другие дни. "А в модульном блоке мы предусмотрели все кабинеты для прохождения как первого этапа диспансеризации, во время которого пациента осматривает терапевт, так и углубленного обследования узкими специалистами", - продолжает Стригункова.

У каждого модуля будет свой полноценный штат - 7 врачей, 8 медсестер и два администратора. Помимо терапевта принимать будут кардиолог, хирург, эндокринолог, гинеколог. К услугам пациентов - кабинеты УЗИ, флюорографии, процедурный кабинет, где можно в стерильных условиях провести несложные манипуляции - поставить укол, проверить глазное дно, сделать перевязку. По словам Светланы Стригунковой, логистика в модульном блоке построена так, чтобы полную диспансеризацию вместе с обследованиями узких специалистов человек мог пройти за 2,5 часа.

Три первых модуля появятся в Видном, Одинцове и Домодедове

В этом году в области планируют установить три пилотных модуля - в Видном, Одинцовском и Домодедовском округах. Как говорит Стригункова, сейчас идет подбор земельных участков. Полная сборка модуля с монтажом всего необходимого оборудования занимает 60 дней, уточнила она.

Открытие отдельных блоков для диспансеризации является частью новой областной программы по модернизации поликлиник. В рамках этой программы амбулаторным медучреждениям поменяют и внешний вид, и внутреннюю начинку. В частности, демонтируют все лестницы на входе и установят раздвижные двери на фотоэлементах, чтобы людям на колясках и мамам с маленькими детьми можно было без посторонней помощи попасть внутрь прямо с уровня уличного асфальта. В коридорах установят системы климат-контроля и цифровые табло, чтобы люди в очереди не спорили о том, кто следующий, а еще добавят сидячих мест - и не жестких лавок, как сейчас, а мягких диванов. Откроют внутри поликлиник буфеты и игровые комнаты для детей. А самое главное - поменяют все медицинское аналоговое оборудование на цифровое, точное и современное.