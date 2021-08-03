В Туле эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара

На пожаре девятиэтажного дома в Туле ликвидировано открытое горение.

- Есть пострадавший, три человека эвакуированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании кровли на Красноармейском проспекте поступило к спасателям в 13.13. Первый пожарный расчет оказался на месте происшествия через минуту. Всего на тушение прибыли спасатели из пяти пожарных частей города и автолестницы для работы на верхних этажах.

- Открытое горение ликвидировано в 13.36. Поврежден кровельный материал на площади 10 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС.