В Воронеже продали с молотка крупный ДК

Здание, построенное в 1967 году в стиле конструктивизм, принадлежало Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА). Войдя в состав Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, предприятие начало избавляться от немногих оставшихся непрофильных активов. В начале июля ДК, известный в народе как "Полтинник", продали на торгах вместе с участком в 2,26 гектара - помимо самого строения со всей его "начинкой", там расположены сад и площадка из бетонных плит. Начальная цена за лот составляла 221,5 миллиона рублей, из них 200 миллионов приходилось на землю. В аукционе участвовали семь компаний-застройщиков. Победитель предложил вдвое больше стартовой суммы - 509,4 миллиона. Объекты достались воронежской финансовой компании "Аксиома". Ранее она возвела в городе несколько маловыразительных торговых и бизнес-центров, стала оператором аэропорта.
Свои планы компания не разглашает. Но эксперты, исходя из рыночной конъюнктуры и истории самого инвестора, полагают, что пойти на такие мощные вложения финансовая компания могла лишь ради получения земли под застройку. ДК расположен на улице Ворошилова в Советском районе, сравнительно недалеко от центра города. Здесь хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура. Сохранять дворец, доставшийся такой ценой, экономически невыгодно. Даже если учесть, что это единственный объект такого рода на весь район. До пандемии в нем шла довольно активная жизнь. В ДК работали кружки для детей, проводились елки и вечера отдыха, благотворительные мероприятия для слабослышащих - сотрудников КБХА и их детей, учащихся в интернате. Зрительный зал сдавали под коммерческие концерты эстрадных исполнителей. Сейчас здание не эксплуатируется, доходные договоры аренды отсутствуют.
Авторы петиции отмечают, что здание "Полтинника" не просто бетонная коробка, а памятник времени. Его украшают металлические скульптуры на космическую тему: коллектив КБХА и механического завода в Воронеже внес весомый вклад в подготовку полета Гагарина. Кроме того, отсутствие культурно-досуговых центров в спальных районах неизбежно приводит к их деградации. А значит, к снижению качества жизни, в том числе для владельцев квартир в элитных комплексах, и в перспективе - падению цен на недвижимость.
Стоит отметить, что ранее Воронеж стал участником пилотной программы по реновации советских ДК "Идентичность в типовом". Архитекторы Алексей Боев и Дарья Наугольнова - выпускники местного строительного университета, сумевшие реализоваться за рубежом, - разработали концепции для переустройства дворцов культуры в разных городах. Речь шла о том, чтобы сохранить яркие элементы старого дизайна (барельефы на фасаде, лепнину потолков), но убрать внутри лишние перегородки, расширить окна и двери, сделать пространство многофункциональным и более привлекательным для сдачи в аренду.
В столице Черноземья часть задумок удалось воплотить в 2019 году при первом за 40 лет капитальном ремонте ДК Машиностроителей в районе пивзавода. В здании, где базируется около 100 любительских коллективов и "Музей забытой музыки", заменили кровлю и коммуникации, реконструировали концертный зал и первый этаж (всего их три). Там "раскрыли" панорамные окна, повесили декоративное панно, сделали перепланировку. На все работы ушло около 80 миллионов рублей, их выделили из бюджетов области и города. ДК переименовали в Городской дворец культуры. Сейчас из-за ограничений, связанных с пандемией, некоторые творческие проекты оттуда переехали на другие площадки.
Тем временем
ГНКПЦ имени Хруничева выставил на продажу в Воронеже детский оздоровительный лагерь "Орленок", расположенный в лесу в микрорайоне Сомово. За ним закреплено около 7,6 гектара земли, 22 объекта недвижимого и 24 - движимого имущества. На "Авито" цена объекта указана в размере 109,7 миллиона рублей. Кроме того, 18 августа на электронной площадке "Сбер-Аст" планируется провести аукцион со стартовой ценой 210,9 миллиона - она будет снижаться до тех пор, пока не появится покупатель.
Лагерь "Орленок", рассчитанный на 320 человек в поток, не используется по назначению с 2008 года. С 2015-го хозяйственная деятельность приостановлена. Объекты законсервированы. Сохранены все коммуникации: электроснабжение, теплотрасса, водопровод, канализация, газоснабжение. Мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал неверным решение о продаже объекта, тем более его возможное перепрофилирование. По его словам, услуги детских лагерей отдыха очень популярны, с каждым годом их востребованность растет.
- Администрация города прилагает максимум усилий для развития сети муниципальных лагерей. Вместе с Минобороны прорабатывается вариант создания еще одного объекта на базе бывшего ведомственного ДОЛ. Однако это не покрывает той потребности, которая существует уже сейчас, - подчеркнул глава города. - Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратится к головной организации - Госкорпорации "Роскосмос", - чтобы была рассмотрена возможность передать объект в муниципальную собственность для использования в качестве детского лагеря отдыха.
Специально для девелоперов Кстенин напомнил, что вид разрешенного использования, установленный для земли под "Орленком", делает невозможным строительство жилья. Он предупредил: власти приложат необходимые усилия, чтобы так было и впредь.