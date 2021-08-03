В Воронеже продали с молотка крупный ДК

Дворец культуры имени 50-летия Октября пустили с молотка. Воронежцы предполагают, что здание купили под снос, чтобы возвести жилые многоэтажки. Петицию с призывом защитить ДК подписали около пяти тысяч человек.

Здание, построенное в 1967 году в стиле конструктивизм, принадлежало Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА). Войдя в состав Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, предприятие начало избавляться от немногих оставшихся непрофильных активов. В начале июля ДК, известный в народе как "Полтинник", продали на торгах вместе с участком в 2,26 гектара - помимо самого строения со всей его "начинкой", там расположены сад и площадка из бетонных плит. Начальная цена за лот составляла 221,5 миллиона рублей, из них 200 миллионов приходилось на землю. В аукционе участвовали семь компаний-застройщиков. Победитель предложил вдвое больше стартовой суммы - 509,4 миллиона. Объекты достались воронежской финансовой компании "Аксиома". Ранее она возвела в городе несколько маловыразительных торговых и бизнес-центров, стала оператором аэропорта.

Свои планы компания не разглашает. Но эксперты, исходя из рыночной конъюнктуры и истории самого инвестора, полагают, что пойти на такие мощные вложения финансовая компания могла лишь ради получения земли под застройку. ДК расположен на улице Ворошилова в Советском районе, сравнительно недалеко от центра города. Здесь хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура. Сохранять дворец, доставшийся такой ценой, экономически невыгодно. Даже если учесть, что это единственный объект такого рода на весь район. До пандемии в нем шла довольно активная жизнь. В ДК работали кружки для детей, проводились елки и вечера отдыха, благотворительные мероприятия для слабослышащих - сотрудников КБХА и их детей, учащихся в интернате. Зрительный зал сдавали под коммерческие концерты эстрадных исполнителей. Сейчас здание не эксплуатируется, доходные договоры аренды отсутствуют.

Авторы петиции отмечают, что здание "Полтинника" не просто бетонная коробка, а памятник времени. Его украшают металлические скульптуры на космическую тему: коллектив КБХА и механического завода в Воронеже внес весомый вклад в подготовку полета Гагарина. Кроме того, отсутствие культурно-досуговых центров в спальных районах неизбежно приводит к их деградации. А значит, к снижению качества жизни, в том числе для владельцев квартир в элитных комплексах, и в перспективе - падению цен на недвижимость.

Эксперты полагают, что пойти на такие мощные вложения финансовая компания могла лишь ради получения земли под застройку

Стоит отметить, что ранее Воронеж стал участником пилотной программы по реновации советских ДК "Идентичность в типовом". Архитекторы Алексей Боев и Дарья Наугольнова - выпускники местного строительного университета, сумевшие реализоваться за рубежом, - разработали концепции для переустройства дворцов культуры в разных городах. Речь шла о том, чтобы сохранить яркие элементы старого дизайна (барельефы на фасаде, лепнину потолков), но убрать внутри лишние перегородки, расширить окна и двери, сделать пространство многофункциональным и более привлекательным для сдачи в аренду.

В столице Черноземья часть задумок удалось воплотить в 2019 году при первом за 40 лет капитальном ремонте ДК Машиностроителей в районе пивзавода. В здании, где базируется около 100 любительских коллективов и "Музей забытой музыки", заменили кровлю и коммуникации, реконструировали концертный зал и первый этаж (всего их три). Там "раскрыли" панорамные окна, повесили декоративное панно, сделали перепланировку. На все работы ушло около 80 миллионов рублей, их выделили из бюджетов области и города. ДК переименовали в Городской дворец культуры. Сейчас из-за ограничений, связанных с пандемией, некоторые творческие проекты оттуда переехали на другие площадки.

Тем временем

ГНКПЦ имени Хруничева выставил на продажу в Воронеже детский оздоровительный лагерь "Орленок", расположенный в лесу в микрорайоне Сомово. За ним закреплено около 7,6 гектара земли, 22 объекта недвижимого и 24 - движимого имущества. На "Авито" цена объекта указана в размере 109,7 миллиона рублей. Кроме того, 18 августа на электронной площадке "Сбер-Аст" планируется провести аукцион со стартовой ценой 210,9 миллиона - она будет снижаться до тех пор, пока не появится покупатель.

Лагерь "Орленок", рассчитанный на 320 человек в поток, не используется по назначению с 2008 года. С 2015-го хозяйственная деятельность приостановлена. Объекты законсервированы. Сохранены все коммуникации: электроснабжение, теплотрасса, водопровод, канализация, газоснабжение. Мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал неверным решение о продаже объекта, тем более его возможное перепрофилирование. По его словам, услуги детских лагерей отдыха очень популярны, с каждым годом их востребованность растет.

- Администрация города прилагает максимум усилий для развития сети муниципальных лагерей. Вместе с Минобороны прорабатывается вариант создания еще одного объекта на базе бывшего ведомственного ДОЛ. Однако это не покрывает той потребности, которая существует уже сейчас, - подчеркнул глава города. - Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратится к головной организации - Госкорпорации "Роскосмос", - чтобы была рассмотрена возможность передать объект в муниципальную собственность для использования в качестве детского лагеря отдыха.

Специально для девелоперов Кстенин напомнил, что вид разрешенного использования, установленный для земли под "Орленком", делает невозможным строительство жилья. Он предупредил: власти приложат необходимые усилия, чтобы так было и впредь.