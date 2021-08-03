В Воронеже установили правила езды на электросамокатах

Кататься трезвыми, поодиночке, по тротуару и со скоростью не более 25 километров в час - такие требования теперь придется соблюдать воронежцам, арендующим модные устройства. Администрация города прописала их в соглашении с компаниями-прокатчиками.

Федеральное законодательство пока не регулирует условия кикшеринга (аренды электросамокатов), который набрал в крупных городах большую популярность. В Воронеже прокат предлагают два сетевых оператора. Чиновники мэрии неоднократно встречались с их представителями, обсуждая проблемные моменты и возможные ограничения для пользователей. Лихачи на самокатах создают угрозу для пешеходов, мешают водителям, а по завершении аренды зачастую бросают железных коней где попало: на газоне, посреди тротуара...

Как сообщил заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров, до конца октября каждый самокат из парка каршеринговых компаний в Воронеже будет оборудован индивидуальным номером. Также у него должны иметься звонок (или иное сигнальное устройство), тормоз, фонарики спереди и сзади, складывающаяся подножка. В мобильных приложениях операторов будут размещены правила пользования самокатом. В частности, ездить могут только лица старше 16 лет, не находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. Запрещается кататься вдвоем или втроем, а также двигаться по проезжей части. Предельная скорость (для электросамокатов ее можно запрограммировать) - 25 километров в час.

"В ближайшее время будет разработана карта мест, где можно взять в аренду самокат. На нее же нанесут участки, на которых пользоваться этим видом транспорта запрещено. Карта будет размещена на ресурсах операторов и, возможно, на официальном сайте администрации города", - добавили в мэрии.

Новые правила однозначно обрадуют автомобилистов, но вряд ли заметно упростят жизнь пешеходам. Вдоль улиц Воронежа почти нет велодорожек, поэтому на двухколесных машинах и сегодня движутся в основном по тротуарам, лавируя между людьми. Теперь в этот поток вольются и те смельчаки, которые прежде принципиально ездили на самокатах по дорогам.

Для сравнения: на общественных территориях в Лондоне разрешено использовать электросамокаты исключительно на проезжей части или велодорожках. Для этого нужны водительские права хотя бы минимальной категории Q (мопед). Рекомендовано надевать шлем. При этом по городу и королевским паркам нельзя перемещаться на личном электросамокате - его можно использовать только на частной земле с разрешения ее владельца. В публичных зонах допустимы только е-скутеры, взятые в аренду. Они по умолчанию снабжены номерами и застрахованы, а программа ограничивает скорость 25 километрами в час. Также самокат может автоматически замедляться до 13 километров в час при въезде в зоны, где требуется повышенная осторожность (например, рядом с детскими площадками).

Тем временем

Для реконструкции Петровской набережной в Воронеже, где в числе прочего обещают устроить велодорожку, потребуется снять охранную зону с памятника архитектуры - Ильинского храма. Об этом рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов. В ближайшее время власти закажут проект по изменению разрешенного использования территории на "зону регулируемой застройки" (где здания и объекты будут не выше 12 метров). Это позволит предоставлять участки для благоустройства и строительства согласно концепции развития набережной. Кроме того, в городские правила землепользования и застройки внесут изменения, чтобы вся территория стала зоной рекреации. Сегодня набережная состоит из 35 участков: областных, муниципальных, частных и одного федерального. У всех установлено разное назначение.