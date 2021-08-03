Вильфанд рассказал о редкой погодной аномалии в Москве

Редкая для столичного региона погодная аномалия наблюдалась вечером 2 августа в Москве. В ряде районов столицы прошел ливень с громом, молниями и порывами ветра. А в отдельных местах вспышки молний не сопровождались грозовыми раскатами. При этом не выпал и дождь.

Как пояснил Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такое явление называется сухими грозами. Оно связано с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой в городе.

"Люди видят молнию, но не слышат звук грома - это называется зарница, - объяснил Вильфанд. - Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит". При этом, по словам метеоролога, сухие грозы - безопасное явление.

Он также рассказал, что на самом деле во время сухой грозы дождь идет. Но когда температура воздуха очень высокая капли дождя испаряются, не успев долететь до земли. Такое часто случается на юге нашей страны, на Кавказе. А вот в Москве крайне редко. Напомним, что вчера в столице температура воздуха превышала 30-градусную отметку.

Ранее в Гидрометцентре оценили возникновение торнадо в России.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, торнадо, о формировании которых сообщили в ряде СМИ, - это разновидность смерча. Но для России это явление не характерно. Как пояснила Паршина, для формирования торнадо нужны большие пространства - пустыни. В лесистой или гористой местности торнадо не сформируется.