Бывший глава камчатского УВД задержан за взятку

О задержании бывшего начальника управления внутренних дел Камчатского края генерал-майора полиции Михаила Киселева сообщил лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время своей рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский.

- Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы, - сказал министр.

Уволили со службы его еще в июне. Известно, что в оперативной разработке и задержании Киселева участвовали сотрудники ФСБ. Кстати, его задержание произошло в Москве. До своего назначения на Камчатку он немало поработал в столице - и участковым уполномоченным, и замначальника УВД по Юго-Западному административному округу.

В Следственном комитете России сообщили, что в ходе расследования дела в отношении нескольких бывших сотрудников камчатского УВД появились доказательства причастности Киселева к коррупции. Так, по предварительной версии, в июле прошлого года ему через посредников дал взятку в два миллиона рублей предприниматель.

Ранее у предпринимателя изъяли незаконно перевозимую рыбу. Главный полицейский края обещал ему скрыть этот факт и вернуть продукцию. В передаче взятки признались посредники, которые перечислили деньги на счет Киселева.

Следствие планирует просить суд об аресте задержанного Киселева. Обвинение ему намерены предъявить по части 1 статьи 286 и части 6 статьи 290 УК РФ - превышение должностных полномочий и взятка в особо крупном размере.

- Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены, - заявил Владимир Колокольцев.

Насчет имиджевых потерь - действительно, в последнее время Камчатке не везет на полицейских начальников. До Михаила Киселева УВД края до лета 2018 года возглавлял генерал-майор Александр Сидоренко, который тоже был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.

Кстати, по камчатской полиции было еще одно кадровое решение. С формулировкой "в связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности" министр освободил от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю - начальника полиции полковника Максима Митрофановского.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя управления МВД России по Камчатскому краю, назначенного указом президента Российской Федерации. Им стал полковник полиции Иван Кокухин.

Он работает в МВД уже 20 лет. Последние три года был заместителем начальника управления МВД по Забайкальскому краю.

По словам министра, в новой должности Кокухину предстоит детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, прежде всего в повышении раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности.

- Это один из факторов, оказывающих существенное влияние на уровень доверия граждан к органам внутренних дел в регионе. У вас достаточный потенциал, чтобы должным образом организовать деятельность подразделений. Жители полуострова должны чувствовать себя защищенными; знать, что в любой момент им будет оказана необходимая помощь со стороны полиции, - напомнил полковнику Кокухину Владимир Колокольцев.

Кроме того, глава МВД России сделал акцент на необходимости наращивания усилий по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов, так как основу экономики Камчатского края составляет рыбная отрасль, имеющая большое значение и для страны в целом.

Генералу предъявляют превышение должностных полномочий и взятку в особо крупном размере

- Наряду с привлечением к ответственности виновных лиц в числе приоритетов должно оставаться возмещение причиненного материального ущерба. И здесь требуется тесное взаимодействие следственных и оперативных подразделений, - считает министр.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что залогом успешного выполнения этих и других задач может являться только последовательная и по-настоящему содержательная кадровая работа. Внимательное отношение к личному составу и, конечно, комплектование вакантных должностей сотрудниками, которые идут в полицию, чтобы честно служить.

Владимир Колокольцев обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы взаимодействия правоохранительных органов, региональных властей и общественности. В частности, речь шла об обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения единого дня голосования. Наряду с выборами в Государственную Думу будут избираться депутаты Законодательного собрания края, а также представительных органов муниципальных образований.

По мнению министра, оперативная обстановка в регионе остается стабильной. Это в том числе результат совместной работы, включая реализацию целого ряда программ правоохранительной направленности.

Вместе с коллегами из Росгвардии и МЧС полицейские в установленном порядке заблаговременно обследуют избирательные участки в Камчатском крае. Все они будут взяты под круглосуточную охрану.