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03.08.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Бывший начальник управления внутренних дел Камчатского края Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ.

В Хабаровском крае полковник полиции задержан при перевозке черной икры

В ходе расследования дела в отношении ряда бывших сотрудников камчатского УМВД появились доказательства причастности Киселева к совершению коррупционных действий. По предварительной версии, в июле 2020 года ему через посредников дал взятку в два миллиона рублей предприниматель. Ранее у него изъяли незаконно перевозимую рыбу. Руководитель управления обещал скрыть этот факт и вернуть продукцию.

Информация раскрылась после того, как посредники фигуранта признались, что передавали деньги. Средства зачислили на счет Киселева.

В отношении экс-полицейского также заведено уголовное дело о превышении полномочий. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, ранее в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о задержании экс-начальника УМВД Камчатки и назначении на вакантную должность полковника полиции Ивана Кокухина.

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