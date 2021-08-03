Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей

Бывший начальник управления внутренних дел Камчатского края Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ.

В ходе расследования дела в отношении ряда бывших сотрудников камчатского УМВД появились доказательства причастности Киселева к совершению коррупционных действий. По предварительной версии, в июле 2020 года ему через посредников дал взятку в два миллиона рублей предприниматель. Ранее у него изъяли незаконно перевозимую рыбу. Руководитель управления обещал скрыть этот факт и вернуть продукцию.

Информация раскрылась после того, как посредники фигуранта признались, что передавали деньги. Средства зачислили на счет Киселева.

В отношении экс-полицейского также заведено уголовное дело о превышении полномочий. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, ранее в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о задержании экс-начальника УМВД Камчатки и назначении на вакантную должность полковника полиции Ивана Кокухина.