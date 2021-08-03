Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий

Бывшего начальника управления внутренних дел Камчатского края Михаила Киселева задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", - заявил в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он отметил, что позиция министерства по таким вопросам неизменна - все виновные должны нести ответственность за свои поступки, независимо от должностей. Это важнее, чем неминуемые имиджевые потери для самого ведомства.

"Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены", - подчеркнул Колокольцев.

Министр также представил личному составу камчатского УМВД нового начальника. Им стал полковник полиции Иван Кокухин, который проработал в органах внутренних дел уже больше 20 лет. Последние три года Кокухин был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

Новому руководителю краевого УМВД предстоит заняться проблемными направлениями и, прежде всего, повысить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. А особое внимание должно быть к делам, касающимся оборота водных биоресурсов, поскольку рыбная отрасль - основа экономики региона.