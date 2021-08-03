Новости

Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
Норвежец Вархольм взял золото в беге на 400 метров с барьерами 06:56
Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады 06:47
Михамбо выиграла тройной прыжок на Олимпиаде в Токио 06:42
После холодного фронта в Москве похолодает на 5 градусов 06:40
Школы в Бразилии откроются после полутора лет карантина 06:15
Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой 06:07
В Росрезерве оценили качество тушенки из госфонда 06:00
Байдарочницы Степанова и Баранова не прошли в финал на Олимпиаде в Токио 05:36
Синоптик предупредил о торнадо в регионах Среднего Поволжья 04:45
Спесивцев стал седьмым в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке 04:36
На Камчатке сняли с должности начальника полиции 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 08:08
Рубрика: Происшествия

Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий

Текст: Дина Непомнящая

Бывшего начальника управления внутренних дел Камчатского края Михаила Киселева задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

На Камчатке сняли с должности начальника полиции

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", - заявил в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он отметил, что позиция министерства по таким вопросам неизменна - все виновные должны нести ответственность за свои поступки, независимо от должностей. Это важнее, чем неминуемые имиджевые потери для самого ведомства.

"Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены", - подчеркнул Колокольцев.

Министр также представил личному составу камчатского УМВД нового начальника. Им стал полковник полиции Иван Кокухин, который проработал в органах внутренних дел уже больше 20 лет. Последние три года Кокухин был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

Новому руководителю краевого УМВД предстоит заняться проблемными направлениями и, прежде всего, повысить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. А особое внимание должно быть к делам, касающимся оборота водных биоресурсов, поскольку рыбная отрасль - основа экономики региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП в Турции
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России