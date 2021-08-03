Контрабандисты вывезли из Приморья в КНР лес на 440 млн рублей

Сотрудники Уссурийской таможни совместно с Приморской транспортной прокуратурой и региональным УФСБ России выявили факты незаконного экспорта в КНР более девяти тысяч кубометров пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Предварительно установлено, что с января 2016-го по апрель 2017 года гражданин РФ собрал группу людей, создал "фирму-однодневку" и через нее экспортировал в КНР древесину. При таможенном декларировании предприниматели представляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения товара, говорится в сообщении.

В общей сложности по поддельным документам было вывезено 9544,5 кубометра древесины стоимостью 441,2 миллиона рублей.

Уссурийской таможней возбуждены три уголовных дела о незаконном перемещеним стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной преступной группой.

Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет.