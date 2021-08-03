На Камчатке сняли с должности начальника полиции

Заместитель начальника УМВД России по Камчатскому краю - начальник полиции Максим Митрофановский покинет свой пост. Освободить его от занимаемой должности решил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, посетивший регион.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Камчатки, такое решение было принято "в связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности".

В ходе рабочей поездки Колокольцев встретился с руководством регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел. Выслушав доклады о работе по основным направлениям, глава МВД поставил ряд задач, которые правоохранителям предстоит решить в ближайшее время.

Министр потребовал от коллег уделить особое внимание обеспечению порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов. Он отметил, что нужно организовать тесное сотрудничество с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными ведомствами.