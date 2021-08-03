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03.08.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Названы регионы Дальнего Востока с лучшими условиями для бизнеса

Текст: Василий Кошкин
Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке снижается, лидерами по этому показателю стали Магаданская область, Чукотка и Еврейская автономная область. Об этом заявил директор лаборатории инициатив АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андрей Дорошенко.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"По сравнению с предыдущим годом документов запрашивали меньше, снизилось число проверок, меньше компаний сталкивались с административным давлением", - сказал он. Отдельным регионам - Камчатскому краю, Бурятии, Хабаровскому краю, Якутии, Сахалинской области - рекомендовано обратить внимание на меры по снижению административного давления.

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Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, инвестиционный уполномоченный в ДФО Денис Андреев напомнил, что президент Владимир путин определил развитие Дальнего Востока обозначено национальным приоритетом на весь XXI век.

"Создана система содействия опережающему экономическому развитию. Разработаны специальные инструменты - территории опережающего развития, свободный порт, инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов и другие. Меры поддержки для бизнеса оказываются со стороны Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с сетью управляющих компаний, фонда ВЭБ.ДВ, региональных институтов развития. Они направлены на повышение инвестиционного климата и снижение административных барьеров. Наша главная задача - повысить эффективность их работы, оперативно снимать административные барьеры и решать проблемы бизнеса на каждом уровне управления", - отметил Андреев.

По его словам, обращения предпринимателей, поступающие в аппарат полпреда и приемные президента РФ в дальневосточных регионах, показывают, что ряд проблем решается только после совещаний на уровне вице-премьера.

"Зачастую проблемы бизнеса не решаются в полном объёме должным образом, замалчиваются, институты поддержки инвесторов иногда функционируют формально, пересылая заявителей друг к другу", - заметил чиновник.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос усиления института инвестиционных уполномоченных. Динамика количества резидентов преференциальных режимов должна стать ключевым показателем эффективности их работы.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Экономика Бизнес ДФО

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