ООО "Транснефть-Восток" завершило обследование насосных агрегатов в Якутии

ООО "Транснефть-Восток" завершило комплексное обследование магистральных насосных агрегатов (МНА) на нефтеперекачивающих станциях № 10 (НПС-10) "Талакан", № 14 (НПС-14) "Олекминск" нефтепровода ВСТО-1 в Республике Саха (Якутия).

Оценка коэффициента полезного действия (КПД) восьми насосных агрегатов проводилась с целью определения дальнейшего срока безопасной эксплуатации и соответствия фактического состояния оборудования нормативно-техническим характеристикам.

Работы проводились в течение трех дней совместно с представителем ООО "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта". В ходе замера с помощью специального прибора моментомера, установленного между двигателем насоса и мультипликатором (регулирует количество оборотов насоса) определили мощность, передаваемую от электродвигателя на МНА. При помощи ваттварметра произвели замеры потребляемой электрической мощности оборудования. На основании показаний приборов был произведен расчет коэффициента полезного действия.

По итогам проведенной диагностики МНА на НПС-10, НПС-14 оборудование было признано соответствующим требованиям нормативно-технической документации, отклонений от паспортных характеристик не выявлено. Подтверждена возможность дальнейшей эксплуатации технологического оборудования для транспортировки нефти.

Своевременный и качественный контроль КПД МНА является одним из ключевых мероприятий по поддержанию высокого уровня энергоэффективности оборудования, позволяет на ранней стадии выявить дефекты и оперативно сформировать план проведения ремонта.

Ранее работы по комплексному обследованию МНА были произведены на производственных объектах ООО "Транснефть-Восток", расположенных в Иркутской области.

Пресс-релиз подготовлен службой общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Восток"