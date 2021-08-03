В Хабаровском крае ввели вакцинацию для работников турфирм и рыбаков

В Хабаровском крае расширили перечень сфер, работники которых должны будут в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В список включили федеральных госслужащих, работников туристических организаций, рыбной промышленности, а также тех, кто работает в сфере эксплуатации морских и речных судов. Согласно документу, завершить вакцинацию они должны к 28 сентября. Работодатели обязаны проследить за тем, чтобы прививки сделали не менее 60 процентов от общего числа сотрудников.

В начале июля в Хабаровском крае была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры, финансовых организаций, общественного транспорта, такси и некоторых других.

Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе остается высоким. По данным краевого правительства, за минувшие сутки выявили 312 новых случаев заражения. При этом в прошлом месяце в день фиксировали около 290 заболевших коронавирусом. Первый компонент вакцины получили 255 189 жителей края, полностью привиты 184 852.